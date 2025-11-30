Papa 14. Leo Lübnan’da: Tek Çözüm İki Devletli Çözüm

Katoliklerin ruhani lideri Papa 14. Leo, Türkiye'nin ardından resmi ziyaret kapsamında Lübnan'a geldi. Beyrut'ta gerçekleştireceği temaslar, bölgesel barış beklentileri ve halkın yoğun ilgisiyle dikkat çekiyor.

Resmi karşılama ve ziyaret programı

Papa, Beyrut’ta Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, Başbakan Nevvaf Selam, Meclis Başkanı Nebih Berri ile askeri yetkililer tarafından törenle karşılandı. Lübnan halkı, Beyrut Havalimanı’ndan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na kadar uzanan yollarda Papa'ya sevgi gösterisinde bulundu.

Papanın ikili görüşmelerinin yanı sıra 2020 yılında patlama meydana gelen Beyrut Limanı'nı ziyaret ederek dua etmesi bekleniyor. Papa ayrıca Beyrut sahilinde açık havada bir ayin yönetecek.

İsrail-Filistin ihtilafına ilişkin açıklama

Uçakta yaptığı açıklamada Papa, İsrail-Filistin ihtilafında tek çözümün iki devletli çözüm olduğunu belirtti. Hepimiz biliyoruz ki şu anda İsrail bu çözümü hala kabul etmiyor, ancak biz bunu tek çözüm olarak görüyoruz. Biz İsrail ile de dostuz ve iki taraf arasında arabulucu bir rol üstlenerek, herkes için adil bir çözüme ulaşmalarına yardımcı olmaya çalışıyoruz

Papa Leo, söz konusu açıklaması ile iki devletli çözümü dile getiren ilk ABD’li papa olarak kayıtlara geçti.

