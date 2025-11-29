Papa 14. Leo, Mor Efrem Süryani Ortodoks Kilisesi'ni Ziyaret Etti

İstanbul programı kapsamında Yeşilköy durağı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi daveti üzerine Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Papa 14. Leo'nun İstanbul'daki temasları devam ediyor.

Sabah saatlerinde Sultanahmet Camii'ni ziyaret eden Papa 14. Leo'nun sonraki durağı, Yeşilköy'deki Mor Efrem Süryani Ortodoks Kilisesi oldu.

Mor Efrem Süryani Ortodoks Kilisesi'nde yerel kiliselerin ve Hristiyan toplulukları liderleri ile bir araya gelen Papa, toplantı ve görüşmelerin ardından ayrıldı. Toplantı yaklaşık 2 saat sürdü.

