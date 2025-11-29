Papa 14. Leo, Mor Efrem Süryani Ortodoks Kilisesi'ni Ziyaret Etti

Papa 14. Leo, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle Türkiye ziyaretinde Yeşilköy'deki Mor Efrem Süryani Ortodoks Kilisesi'nde yerel Hristiyan liderlerle yaklaşık 2 saat görüştü.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 14:07
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 14:07
Papa 14. Leo, Mor Efrem Süryani Ortodoks Kilisesi'ni Ziyaret Etti

Papa 14. Leo, Mor Efrem Süryani Ortodoks Kilisesi'ni Ziyaret Etti

İstanbul programı kapsamında Yeşilköy durağı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi daveti üzerine Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Papa 14. Leo'nun İstanbul'daki temasları devam ediyor.

Sabah saatlerinde Sultanahmet Camii'ni ziyaret eden Papa 14. Leo'nun sonraki durağı, Yeşilköy'deki Mor Efrem Süryani Ortodoks Kilisesi oldu.

Mor Efrem Süryani Ortodoks Kilisesi'nde yerel kiliselerin ve Hristiyan toplulukları liderleri ile bir araya gelen Papa, toplantı ve görüşmelerin ardından ayrıldı. Toplantı yaklaşık 2 saat sürdü.

PAPA 14. LEO, YEŞİLKÖY'DEKİ MOR EFREM SÜRYANİ ORTODOKS KİLİSESİNİ ZİYARET ETTİ. PAPA 14. LEO...

PAPA 14. LEO, YEŞİLKÖY'DEKİ MOR EFREM SÜRYANİ ORTODOKS KİLİSESİNİ ZİYARET ETTİ. PAPA 14. LEO, YEREL KİLİSELERİN VE HRİSTİYAN TOPLULUKLARI LİDERLERİYLE YAPTIĞI TOPLANTI SONRASI BURADAN AYRILDI.

İLGİLİ HABERLER

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karayazı'da Hava Yastıkları Açılmadı: Tecrübeli Şoför Facianın Önüne Geçti
2
KAIROS Gemisinde Yangın: Soğutma Çalışmaları Aralıksız Sürüyor
3
Beşiktaş'ta 'Ten Rengi' Sahnelendi: Kadına Yönelik Şiddete Dikkat
4
Beykoz'da Sağanakta Tır Devrildi — Kuzey Marmara Otoyolu'nda 1 Yaralı
5
Muğla'da AFAD Koordinasyon Toplantısı: Vali Akbıyık Başkanlığında
6
Diyarbakır'da CHP Adayı Canan Demir Partiden İstifa Etti
7
Uraloğlu: Kaptan 'Dron saldırısı var' dedi — KAIROS ve VIRAT olayında son durum

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?