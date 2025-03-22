Papa Franciscus, Hastaneden Sevgiyle Selamlayacak

Papa Franciscus, yarın hastane penceresinden bekleyenleri selamlayacak. 37 gündür hastanede tedavi gören Papa'nın sağlık durumu stabil.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 14:37
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 14:37
Papa Franciscus, Hastaneden Sevgiyle Selamlayacak

Katoliklerin Ruhani Lideri Papa Franciscus'tan Müjdeli Haber

Vatikan, Katoliklerin ruhani lideri ve devlet başkanı Papa Franciscus'un, yarın tedavi gördüğü Gemelli Hastanesi önünde bekleyenleri selamlamayı ve onlarla dua etmeyi planladığını duyurdu.

88 yaşındaki Papa, geçtiğimiz Şubat ayında yaşadığı şiddetli bronşit nedeniyle 37 gündür hastanede tedavi görüyor. Tedavisinin seyrine dair yeni bilgiler, Vatikan Basın Ofisi tarafından paylaşıldı. Yapılan açıklamada, Papa'nın yarın geleneksel pazar duası sırasında pencereden selamlayacağı ve kalabalıkla dua edeceği belirtildi.

Papa'nın hastanede yattığı süre boyunca, ilk kez kamuyla buluşmuş olacağı bu olay, hayranları için büyük bir umut kaynağı olacak. Vatikan, 16 Mart'ta Papa'nın hastanedeki şapelde dua ederken çekilmiş bir fotoğrafını da paylaşmıştı.

Papa'nın Sağlık Durumu Gelişiyor

Son paylaşımlara göre, Papa'nın sağlık durumu stabil seyrediyor. Solunum yollarında hafif iyileşmeler olduğu belirtildi. Geceleri mekanik ventilasyon yerine sadece yüksek akımlı oksijen tedavisi alıyor. Ancak doktorlar, Papa'nın hastaneden ne zaman taburcu edileceğine dair henüz bir açıklama yapmadı.

Papa, 14 Şubat'tan bu yana hastanede tedavi görüyor. 9 ve 12 Şubat tarihlerindeki halka açık etkinliklerde bronşit krizi geçiren Papa, nefes almakta zorlandığı için konuşma yapamamış ve metinlerini yardımcılarına okutmuştu. 14 Şubat’ta hastaneye kaldırılan Papa'nın solunum yollarında polimikrobiyal enfeksiyon tespit edilmişti.

Vatikan, 18 Şubat'ta Papa'nın çift taraflı zatürre geliştirdiğini ve durumunun karmaşık bir tablo çizdiğini bildirmişti. 22 Şubat'ta astım krizi geçirerek durumu kritikleşen Papa'nın, 3 Mart'ta iki kez akut solunum yetmezliği geçirdiği ayrıca belirtildi.

4 Mart'tan bu yana stabil seyreden Papa, hafif iyileşme belirtileri göstermeye başlamış ve 12 Mart'ta çekilen son göğüs röntgeni de iyileşme sürecini doğrulamıştı.

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