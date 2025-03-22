Papa Franciscus Hastaneden Taburcu Oluyor

Papa Franciscus, yarın tedavi gördüğü hastaneden taburcu olacak. Katoliklerin ruhani lideri, 14 Şubat tarihinden bu yana solunum yollarındaki hastalıklar nedeniyle Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde tedavi görmekteydi.

Doktorları Prof. Sergio Alfieri ve Dr. Luigi Carbone, hastanede düzenledikleri basın toplantısında Papa'nın sağlık durumuyla ilgili önemli bilgiler verdiler. Prof. Alfieri, "Papa, yarın hastaneden taburcu edilecek. İki haftadır stabil durumda" diyerek merakla beklenen iyi haberi açıkladı.

Papa'nın, Santa Marta Konukevi'ne döneceği ve en az 2 ay boyunca kahaç süreci geçireceği belirtildi. Bu dönemde kendisine yoğun fiziksel aktivitelerden uzak durması tavsiye edildi.

Alfieri, "Papa bu süreçte 2 kere hayati tehlike atlattı. Ancak şimdi çift taraflı zatürre teşhisi sona erdi; polimikrobiyal enfeksiyon devam etmekte, fakat bunun da atlatılması için zaman gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Dr. Carbone, Papa'nın konuşma yetisini ne zaman geri kazanacağına dair kesin bir bilgi olmadığını, ancak iyileşme sürecinin umut verici olduğunu dile getirdi. Ayrıca, "Şu an için endişe edilecek bir durum yok, fakat bazı nükslerin olabileceğini belirtmek isterim" dedi.

Her iki doktor da Papa'nın sağlık durumu hakkında son gelişmeleri aktardı. Vatikan Basın Sözcüsü Matteo Bruni, Papa'nın yarın hastanede pazar duası sonrasında kendisini bekleyenlerle selamlayacağını ve ardından en kısa sürede Vatikan’a gitmek üzere taburcu edileceğini açıkladı.

Papa Franciscus, 9 ve 12 Şubat tarihlerindeki halka açık etkinliklerde bronşit geçirerek nefes almakta zorlanmış ve bu nedenle konuşma yapamamıştı. 14 Şubat tarihi itibarıyla hastaneye kaldırılan Papa'nın tedavi süreci, zaman zaman kritik durumlar içeriyordu.

Vatikan, Papa'nın hastanede kaldığı süre boyunca iyileşme belirtileri gösterdiğini vurguladı ve 12 Mart'ta çekilen son göğüs röntgeninin önceki iyileşmeleri desteklediğini duyurdu.