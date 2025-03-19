Papa Franciscus'un Sağlık Durumu İyileşiyor

Papa Franciscus'un iyileşme süreci devam ediyor. 33 gün süren tedavisi hakkında Vatikan'dan açıklama yapıldı.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 21:23
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 21:23
Papa Franciscus'un Sağlık Durumu İyileşiyor

Vatikan: Papa Franciscus'un İyileşme Süreci Devam Ediyor

Vatikan, bir aydan fazla süredir hastanede solunum yollarındaki hastalıklar nedeniyle tedavi gören Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un iyileşmeye devam ettiğini bildirdi.

Şubat ayında geçirdiği şiddetli bronşit nedeniyle 33 gündür Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde çift taraflı zatürre teşhisiyle tedavi altında olan 88 yaşındaki Papa, bugün yapılan son sağlık raporuyla kamuoyuna duyuruldu.

Vatikan'ın paylaştığı raporda, "Papa iyileşmeye devam ediyor. Papa için invaziv olmayan mekanik ventilasyon durduruldu ve yüksek akımlı oksijen tedavisine ihtiyacı da azaldı. Fizik tedavi ve solunum fizyoterapisiyle iyileşme devam ediyor." ifadeleri yer aldı.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, doktorlar Papa'nın akciğer enfeksiyonlarının kontrol altında olduğunu açıkladı.

Hastaneye Kaldırılma Süreci

Papa Franciscus, 14 Şubat'tan bu yana hastanede tedavi görüyor. 9 ve 12 Şubat'taki halka açık iki etkinlikte bronşit geçirdiğini belirten Papa, nefes almakta güçlük çektiği için konuşma yapamamış ve yardımcılarından konuşma metinlerini okumalarını istemişti.

14 Şubat'ta Gemelli Hastanesine kaldırılan Papa'nın solunum yollarında polimikrobiyal enfeksiyon tespit edilmişti. Vatikan, 18 Şubat'ta Papa'da çift taraflı zatürre geliştiğini ve klinik durumunun karmaşık olduğuna dair bir açıklama yapmıştı.

22 Şubat'ta astım krizi geçiren Papa'nın durumu kritik olarak değerlendirilmişti. 28 Şubat'ta ise bronkospazm krizi geçiren Papa'ya bronkoaspirasyon yapılmış ve mekanik ventilasyon başlatılmıştı.

Papa, 3 Mart tarihinde iki kez akut solunum yetmezliği geçirmiş, fakat invaziv olmayan mekanik ventilasyona yeniden başlanmıştı. 4 Mart'tan bu yana stabil olan Papa, hafif iyileşme belirtileri göstermeye başlamıştı.

Papa’nın 12 Mart'ta çekilen son göğüs röntgeninin, önceki günlerde kaydedilen iyileşmeleri radyolojik olarak doğruladığı bildirildi. Ayrıca, Vatikan, 16 Mart’ta Papa Franciscus’un hastanedeki odasındaki şapelde dua ederken çekilen bir fotoğraf karesini paylaşmıştı. Bu fotoğraf, Papa’nın hastaneye yatmasından beri paylaşılan ilk görüntü oldu.

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