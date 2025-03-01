Papa Franciscus'un Sağlık Durumu Stabil: Vatikan'dan Yeni Açıklama

Papa Franciscus, geceyi sakin geçirdi ve sağlık durumu stabil. Ayrıntılar Vatikan'dan geldi.

Yayın Tarihi: 01.03.2025 21:43
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 21:43
Papa Franciscus'un Sağlık Durumu Stabil: Vatikan'dan Yeni Açıklama

Vatikan'dan Papa Franciscus'un Sağlık Durumu Hakkında Son Gelişmeler

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, dünkü bronkospazm krizi sonrası geceyi sakin ve istikrarlı bir şekilde geçirdi. Gece boyunca başka bir kriz yaşanmadığı ve genel sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi.

Şubat ayı başında geçirdiği ciddi bronşit nedeniyle 16 gündür Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde tedavi gören 88 yaşındaki Papa'nın sağlık durumu hakkında Vatikan, akşam saatlerinde kapsamlı bir açıklama yaptı.

Vatikan'dan gelen açıklamada; "Papa'nın klinik durumu stabil kalmıştır. Mekanik ventilasyonu uzun süreli yüksek akımlı oksijen terapisi ile dönüşümlü olarak kullanmış ve gaz değişimine iyi yanıt vermiştir. Papa'nın ateşi çıkmamıştır ve lökositoz saptanmamıştır" ifadelerine yer verildi. Ayrıca, Papa'nın hemodinamik parametrelerinin de stabil kaldığı aktarıldı.

Papa'nın sağlık süreci hakkında yapılan açıklamalarda, beslenmeye devam ettiği, solunum fizyoterapisini düzenli bir şekilde uyguladığı ve bronkospazm atağı geçirmediği belirtildi. Öğle saatlerinde yapılan bir diğer açıklamada ise Papa'nın dinlendiği ve dünkü krizden sonra pozitif bir gelişme yaşanmadığı kaydedildi.

Papa'nın Hastalık Süreci

Papa Franciscus, 14 Şubat'tan bu yana hastanede tedavi görüyor. 9 ve 12 Şubat'taki kamu etkinliklerinde bronşit geçirdiğini beyan eden Papa, nefes almakta zorluk yaşadığı için konuşma yapamamıştı. 14 Şubat'ta hastaneye kaldırıldıktan sonra solunum yollarında polimikrobiyal enfeksiyon olduğu açıklanmıştı.

Vatikan, 18 Şubat'ta Papa'da çift taraflı zatürre geliştiğini ve klinik durumunun karmaşık bir tablo çizdiğini ifade etmişti. Ancak, 21 Şubat'daki açıklamada Papa'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirilmişti. Son olarak, 26 ve 27 Şubat'ta Papa'nın durumunda iyileşme kaydedildiği bilgisi paylaşılmıştır.

Son yıllarda sağlık sorunları artan Papa Franciscus, 2013 yılından bu yana Katoliklerin ruhani lideridir. 2021 yılında ilk kez hastaneye yatmış ve kalın bağırsak ameliyatı geçirmiştir. Ayrıca, son yıllarda dizindeki ağrılar nedeniyle tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duymuştur.

Papa Franciscus'un sağlık durumu tüm dünyada dikkatle takip edilmektedir ve Vatikan, gelişmeleri vatandaşlarla paylaşmaya devam etmektedir.

İLGİLİ HABERLER

Pusatlı'da Ramazan Boyunca Ücretsiz Ekmek Müjdesi

2025 Bayram İkramiyesi: Kestel Belediyesi'nden 10.000 TL Müjdesi

Yeni Emeklilik Yasası ile Kadınlara Erken Emeklilik Fırsatı

Bakanlıktan 8500 Kişilik Rekor İstihdam Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Manisa'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı ve Zanlı Tutuklandı
2
Haltbakk Bunkers'dan Şok Karar: Amerikan Gemilerine Yakıt İkmali Yok
3
Çorum'da Polisten Kaçan İki Şüpheli Yakalandı
4
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Ceylan'dan Öğrencilere İftar
5
Ukrayna, İngiltere ile Silah Üretimi İçin Kredi Anlaşması İmzaladı
6
Hatay'da Kazara Tüfekle Kendini Yaralayan Kişi Hastaneye Kaldırıldı
7
Erzincan'da Otobüs Şoförüne Saldıran Şahıs Jandarma Personeli Değil

Kahramanmaraş'ta İtfaiye Eri Alım İlanı: 60 KPSS Puanıyla Başvuru İmkanı

Pusatlı'da Ramazan Boyunca Ücretsiz Ekmek Müjdesi

Soma'dan Ramazan'a Özel Bakkal Kart Desteği Başladı

2025 Bayram İkramiyesi: Kestel Belediyesi'nden 10.000 TL Müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika Atama Kararları

Akşam 18.00'de Çiftçilere 4.3 Milyar TL Destek Ödemesi Yapıldı

Balıkesir'den 60 Yaş Üstü Vatandaşlara 'Evde Berber Hizmeti'

Trabzon'da Ramazan Boyunca Ücretsiz İftar Sofraları ve Destekler!

Yeni Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile Maaşlardan Kesinti Başlıyor

Bakanlıktan 8500 Kişilik Rekor İstihdam Açıklandı

Karadeniz'de 28 Şubat Okul Tatilleri: Hangi İllerde Eğitime Ara Verildi?

Yeni Emeklilik Yasası ile Kadınlara Erken Emeklilik Fırsatı