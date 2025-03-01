Papa Franciscus'un Sağlık Durumu Stabil: Vatikan'dan Yeni Açıklama

Vatikan'dan Papa Franciscus'un Sağlık Durumu Hakkında Son Gelişmeler

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, dünkü bronkospazm krizi sonrası geceyi sakin ve istikrarlı bir şekilde geçirdi. Gece boyunca başka bir kriz yaşanmadığı ve genel sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi.

Şubat ayı başında geçirdiği ciddi bronşit nedeniyle 16 gündür Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde tedavi gören 88 yaşındaki Papa'nın sağlık durumu hakkında Vatikan, akşam saatlerinde kapsamlı bir açıklama yaptı.

Vatikan'dan gelen açıklamada; "Papa'nın klinik durumu stabil kalmıştır. Mekanik ventilasyonu uzun süreli yüksek akımlı oksijen terapisi ile dönüşümlü olarak kullanmış ve gaz değişimine iyi yanıt vermiştir. Papa'nın ateşi çıkmamıştır ve lökositoz saptanmamıştır" ifadelerine yer verildi. Ayrıca, Papa'nın hemodinamik parametrelerinin de stabil kaldığı aktarıldı.

Papa'nın sağlık süreci hakkında yapılan açıklamalarda, beslenmeye devam ettiği, solunum fizyoterapisini düzenli bir şekilde uyguladığı ve bronkospazm atağı geçirmediği belirtildi. Öğle saatlerinde yapılan bir diğer açıklamada ise Papa'nın dinlendiği ve dünkü krizden sonra pozitif bir gelişme yaşanmadığı kaydedildi.

Papa'nın Hastalık Süreci

Papa Franciscus, 14 Şubat'tan bu yana hastanede tedavi görüyor. 9 ve 12 Şubat'taki kamu etkinliklerinde bronşit geçirdiğini beyan eden Papa, nefes almakta zorluk yaşadığı için konuşma yapamamıştı. 14 Şubat'ta hastaneye kaldırıldıktan sonra solunum yollarında polimikrobiyal enfeksiyon olduğu açıklanmıştı.

Vatikan, 18 Şubat'ta Papa'da çift taraflı zatürre geliştiğini ve klinik durumunun karmaşık bir tablo çizdiğini ifade etmişti. Ancak, 21 Şubat'daki açıklamada Papa'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirilmişti. Son olarak, 26 ve 27 Şubat'ta Papa'nın durumunda iyileşme kaydedildiği bilgisi paylaşılmıştır.

Son yıllarda sağlık sorunları artan Papa Franciscus, 2013 yılından bu yana Katoliklerin ruhani lideridir. 2021 yılında ilk kez hastaneye yatmış ve kalın bağırsak ameliyatı geçirmiştir. Ayrıca, son yıllarda dizindeki ağrılar nedeniyle tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duymuştur.

Papa Franciscus'un sağlık durumu tüm dünyada dikkatle takip edilmektedir ve Vatikan, gelişmeleri vatandaşlarla paylaşmaya devam etmektedir.