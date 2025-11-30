Patnos Devlet Hastanesi Doğalgaza Kavuştu

Ağrı Patnos Devlet Hastanesi’nde bir süredir devam eden doğalgaz dönüşüm çalışmaları başarıyla tamamlanarak hastane dün itibariyle doğalgaza kavuştu.

Süreç ve amaç

Dönüşüm, hastanenin altyapısının modernize edilmesi ve daha verimli bir ısıtma sistemine geçilmesi amacıyla planlandı. İlgili kurumların ve yöneticilerin yoğun çalışmalarıyla süreç kısa sürede hayata geçirildi.

Katkı sağlayanlar

Bu önemli çalışmanın hızlandırılmasında; Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, Ağrı Valisi Mustafa Koç, Ağrı İl Sağlık Müdürü Dr. Esra Başer, Patnos Kaymakamı Burak Dertlioğlu, Patnos Belediye Başkanı Abdülhalik Taşkın, Dedeli Belediye Başkanı Veysi Durak, Patnos Devlet Hastanesi Başhekimi Bahar Giryan Bulut ile hastane idaresi ve Patnos’ta faaliyet gösteren STK’lar belirleyici rol oynadı.

Teknik hazırlık ve etkileri

Yetkililer, Ankara nezdindeki görüşmeler ve yerelde yürütülen koordinasyon sayesinde teknik hazırlıkların hızla tamamlandığını bildirdi. Doğalgazın devreye alınmasıyla birlikte hastanenin ısıtma sistemi tamamen modern bir yapıya kavuştu. Bu yenilik, hem hastalara, hem refakatçilere hem de sağlık çalışanlarına daha konforlu ve güvenli bir ortam sunacak.

Vatandaş memnuniyeti ve yönetimin mesajı

Doğalgaz açılışının ardından hastaneye gelen vatandaşlar yapılan çalışmalardan memnun olduklarını belirterek yetkililere teşekkür etti. Özellikle kış koşullarının etkili olduğu dönemde hastanenin yeni sistemle hizmet vermeye başlaması büyük kolaylık sağlıyor.

Patnos Devlet Hastanesi yönetimi ise doğalgaza geçiş sürecine destek veren tüm kurumlara ve yöneticilere teşekkür ederek, vatandaşların daha kaliteli sağlık hizmeti alması için çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini vurguladı.

Hastanenin doğalgaza kavuşması, Patnos’ta sağlık altyapısının güçlendirilmesi adına önemli bir kazanım olarak değerlendiriliyor.

