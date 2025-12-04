Pazaryeri'de 105 Konutluk TOKİ Projesinde Anahtar Teslimi Başlıyor

Belediye Başkanı Zekiye Tekin duyurdu

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde uzun süredir merakla beklenen 105 konutluk TOKİ projesinde sona gelindi. Projenin tamamlanmasıyla birlikte anahtar teslimi işlemleri başlıyor.

Belediye Başkanı Zekiye Tekin, tamamlanan konutların önümüzdeki hafta hak sahiplerine anahtarlarıyla birlikte teslim edileceğini duyurdu.

Başkan Tekin, projenin ilçenin konut ihtiyacını önemli ölçüde karşılayacağını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlarımızın güvenli ve modern yaşam alanlarına kavuşması için büyük gayret gösterdik. Çok şükür 105 konutluk TOKİ projemiz tamamlandı. Önümüzdeki hafta hak sahiplerine anahtarlarını teslim ediyoruz. İlçemiz için hayırlı uğurlu olsun."

