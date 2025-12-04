Pazaryeri'de 105 Konutluk TOKİ Projesinde Anahtar Teslimi Başlıyor

Bilecik Pazaryeri'de 105 konutluk TOKİ projesi tamamlandı; Başkan Zekiye Tekin, konutların önümüzdeki hafta hak sahiplerine anahtarlarıyla teslim edileceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 04.12.2025 11:18
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 11:18
Pazaryeri'de 105 Konutluk TOKİ Projesinde Anahtar Teslimi Başlıyor

Pazaryeri'de 105 Konutluk TOKİ Projesinde Anahtar Teslimi Başlıyor

Belediye Başkanı Zekiye Tekin duyurdu

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde uzun süredir merakla beklenen 105 konutluk TOKİ projesinde sona gelindi. Projenin tamamlanmasıyla birlikte anahtar teslimi işlemleri başlıyor.

Belediye Başkanı Zekiye Tekin, tamamlanan konutların önümüzdeki hafta hak sahiplerine anahtarlarıyla birlikte teslim edileceğini duyurdu.

Başkan Tekin, projenin ilçenin konut ihtiyacını önemli ölçüde karşılayacağını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlarımızın güvenli ve modern yaşam alanlarına kavuşması için büyük gayret gösterdik. Çok şükür 105 konutluk TOKİ projemiz tamamlandı. Önümüzdeki hafta hak sahiplerine anahtarlarını teslim ediyoruz. İlçemiz için hayırlı uğurlu olsun."

BELEDİYE BAŞKANI ZEKİYE TEKİN, T

BELEDİYE BAŞKANI ZEKİYE TEKİN, T

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Assan Alüminyum'da 'Yeniden + Sanat' — Sürdürülebilirlik Sanata Dönüşüyor
2
Macron’dan Xi’ye çağrı: Çin ve Fransa dengeli bir ekonomik idari sistem kurmalı
3
Uzm. Dr. Serap Boz, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Geriatri Polikliniğinde Hasta Kabulüne Başladı
4
Bartın'da 3 Aralık Engelliler Günü'nde Özel Bireyler Sahneye Çıktı
5
Adana’da dere yatağına at ve eşek kalıntıları: Bahçelievler sakinleri isyan etti
6
Ankara’da Mevsimin İlk Karı Beypazarı’nı Beyaza Bürüdü
7
USIP Resmen 'Donald J. Trump Barış Enstitüsü' Oldu

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi