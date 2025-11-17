Pazaryeri Spor Kulübü Kick Boksta Zirveye Çıktı — Şampiyon Mert Demir, Türkiye 2.’si Fatmagül Yağcı

Pazaryeri Spor Kulübü Kick Boksta Zirveye Çıktı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinden katılan sporcular, Denizli’de düzenlenen Kick Boks Gala Gecesine özel davetle katılarak önemli başarılar elde etti.

Müsabaka Sonuçları

63 kg K-1 kategorisinde ringe çıkan Mert Demir, şampiyon oldu. 60 kg K-1 kategorisinde mücadele eden Fatmagül Yağcı ise Türkiye ikinciliği elde etti.

Sporcuları müsabakalara hazırlayan Antrenör Fehmi Piliç, öğrencilerinin disiplinli çalışmalarıyla her geçen gün daha güçlü hale geldiğini belirterek şunları söyledi:

"Sporcularımız azimleriyle geleceğin şampiyonları arasında yerini alıyor. İlimizi en iyi şekilde temsil ediyorlar. İnşallah ilerleyen dönemde ülkemizi de uluslararası arenada gururla temsil edeceklerine inanıyorum. Tüm sporcularımı yürekten tebrik ediyorum"

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin de elde edilen başarının ilçe sporuna büyük moral verdiğini vurgulayarak,

"Pazaryeri Spor Kulübü’nün genç sporcuları, elde ettikleri bu başarıyla ilçemizin adını bir kez daha duyurdu. Gelecek turnuvalar için bizlere büyük umut verdiler. Pazaryeri sporda yükselmeye devam ediyor"

Bu sonuçlar, Pazaryeri Spor Kulübü’nün bölgesel ve ulusal arenada yükselen performansını bir kez daha ortaya koydu.

PAZARYERİSPOR KİCK BOKSTA ZİRVEYE ÇIKTI