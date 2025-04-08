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Pençe-Kilit Operasyonu'nda Teröristlere Ait Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

MSB, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 08.04.2025 16:59
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 16:59
Pençe-Kilit Operasyonu'nda Teröristlere Ait Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Teröristlere Ait Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen başarılı bir operasyonun ardından, teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemelerinin ele geçirildiğini bildirdi.

Mağarada Bulunan Ekipmanlar

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Mehmetçik'in teröristlerin kullandığı bir mağara tespit ettiği belirtildi. Kullanılamaz hale getirilen mağarada, dikkat çeken miktarda mermi ve silah bulundu. Ele geçirilen malzemeler arasında şunlar yer aldı:

  • 7 adet AK-47 piyade tüfeği ve 34 şarjör
  • 1 adet 7.62 milimetre PKMS makineli tüfek
  • 1 adet M16 piyade tüfeği
  • 1 adet RPG-7 roketatar
  • 600 adet 7.62 milimetre piyade tüfeği mühimmatı
  • 400 adet 14.5 milimetre Doçka makineli tüfek mühimmatı
  • 13 adet 120 milimetre havan mühimmatı
  • 7 adet RPG-7 mühimmatı
  • 2 adet Konkurs mühimmatı
  • 2 adet termal silah dürbünü
  • 2 adet gece görüş dürbünü
  • 1 adet keskin nişancı dürbünü
  • 2 adet lazer işaretleyici
  • 4 adet telefon
  • 1 adet Dragunov namlusu
  • 1 adet Zagros keskin nişacı namlusu
  • 1 adet Konkurs tetik tertibatı
  • 26 adet silah üstü monte hamili
  • 1 adet rüzgar ölçme cihazı

Bu buluş, Pençe-Kilit Operasyonu'nun başarısını bir kez daha gözler önüne sererken, Türkiye'nin terörle mücadelede kararlılığını ortaya koyuyor.

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Pençe-Kilit Operasyonu'nda Teröristlere Ait Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

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