Pendik'te Yıkılan Binada Doğal Gaz Patlamasıyla Yangın Çıktı

Pendik'te Yangın Paniği: Doğal Gaz Borusu Patladı

Pendik'te Bahçelievler Mahallesi Şehit Fethi Caddesi'nde yıkım çalışmaları sırasında doğal gaz borusunun patlaması sonucu yangın çıktığı bildirildi. Olay, yıkım sırasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı meydana gelen boru hasarının ardından yaşandı.

Hasar alan doğal gaz borusundan çıkan gazın parlamasıyla birlikte, çevrede paniğe neden olan bir yangın gerçekleşti. Yangın ihbarı üzerine polis, itfaiye ve İGDAŞ ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine sevk edildi.

Güvenlik Önlemleri Alındı

Polis ekipleri, yangın alanında güvenlik önlemleri alarak sokağın giriş ve çıkışlarını tedbiren kapattı. Öte yandan, İGDAŞ ekipleri doğal gaz akışını keserek durumu kontrol altına aldı.

İtfaiye Ekiplerinin Müdahalesi

İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangın sonrası, binada soğutma çalışmaları da yapıldı. Olayla ilgili detaylar ve doğal gaz borusundaki hasarın nedenleri hakkında incelemeler devam ediyor.