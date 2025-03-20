Pentagon, Guantanamo'daki Asker Sayısını Yarısı Düşürmeyi Planlıyor

Pentagon, Guantanamo'daki tutuklu düzensiz göçmenlerin olmaması nedeniyle oradaki asker sayısını yarıya indirmeyi hedefliyor.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 01:24
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 01:24
Pentagon, Guantanamo'daki Asker Sayısını Yarısı Düşürmeyi Planlıyor

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon), Guantanamo Körfezi Deniz Üssü'nde tutuklu düzensiz göçmenlerin olmaması nedeniyle burada konuşlandırılan ABD askerlerinin sayısını yarıya düşürmeyi planladığı iddia edildi.

Associated Press (AP) ajansının ismini açıklamak istemeyen üst düzey yetkililere dayandırdığı habere göre, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ordunun Güney Komutanlığı'ndan bölgede ihtiyaç duyulan asker sayısına dair bir plan talep etti.

Yetkililer, Mart başından bu yana hiçbir göçmenin üsse nakledilmediğini belirterek, şu anda Guantanamo'daki 900 asker sayısının yarıya indirilmesini beklediklerini ifade etti. Ayrıca, gelecekte "yüksek tehditli" tutukluların üsse gönderilmesi olasılığına da dikkat çekildi.

ABD Başkanı Donald Trump, düzensiz göçmenlerle mücadele kapsamında Guantanamo Körfezi Deniz Üssü'ndeki gözetim merkezine gönderilen tüm göçmenlerin 13 Mart'ta tekrar ABD'ye getirildiğini kaydetmişti. Trump, göreve geldiğinden beri göçmenlik karşıtı politikaları çerçevesinde Guantanamo Körfezi'nde 30 bin kişilik bir tesisin hazırlanmasını istemiş, Pete Hegseth de bu tesisin "göçmenler için mükemmel bir alan olduğunu" savunmuştu.

Öte yandan, Guantanamo Körfezi'ne sınır dışı edilmek üzere askeri uçaklarla toplam 17 seferde, 177'si Venezuelalı olmak üzere yaklaşık 300 düzensiz göçmen götürüldüğü bilgisi verildi.

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