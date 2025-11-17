Perşembe Sahilinde Denize Giren Yaban Domuzu Kamerada
Ordu'nun Perşembe ilçesinde sahilde şaşkınlık
Ordu'nun Perşembe ilçesinde, denize giren bir yaban domuzu sahile yakın bölgede vatandaşlar tarafından görüntülendi. Olay, ilçenin şehir merkezi sahil kesiminde meydana geldi.
Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, denizde ilerlemeye çalışan yaban domuzunu fark etti. Ormanlık alandan şehir merkezine inerek denize girdiği düşünülen hayvanı gören vatandaşlar, anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.
Kaydedilen görüntülerde, kıyıya yakın bir noktada ilerlemeye çalışan yaban domuzu ve olay karşısında şaşkınlık yaşayan vatandaşların tepkileri yer aldı.
