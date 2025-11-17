Perşembe Sahilinde Denize Giren Yaban Domuzu Kamerada

Ordu'nun Perşembe ilçesinde ormanlık alandan inerek denize giren yaban domuzu, sahildeki vatandaşlar tarafından kıyıya yakın bölgede cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 13:33
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 13:33
Ordu'nun Perşembe ilçesinde, denize giren bir yaban domuzu sahile yakın bölgede vatandaşlar tarafından görüntülendi. Olay, ilçenin şehir merkezi sahil kesiminde meydana geldi.

Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, denizde ilerlemeye çalışan yaban domuzunu fark etti. Ormanlık alandan şehir merkezine inerek denize girdiği düşünülen hayvanı gören vatandaşlar, anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Kaydedilen görüntülerde, kıyıya yakın bir noktada ilerlemeye çalışan yaban domuzu ve olay karşısında şaşkınlık yaşayan vatandaşların tepkileri yer aldı.

