Pınarhisar'da Ari Hayvancılık İşletmeleri Denetlendi

Ziyaret ve yerinde inceleme

Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesinde faaliyet gösteren ari hayvancılık işletmesi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerince kontrol edildi. Yapılan ziyaret sırasında işletmenin genel durumu ve uygulanan yöntemler yerinde incelendi.

Gerçekleştirilen kontroller kapsamında hayvan sağlığına yönelik uygulamalar gözlemlendi ve işletme koşulları değerlendirmeye alındı. İncelemeler, üretim süreçlerinin takip edilmesi ve hijyen standartlarının korunması amacıyla yapıldı.

Değerlendirme ve temenni

İnceleme sırasında üreticiyle görüşen İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Yılmaz, yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, işletme yetkililerine işlerinde kolaylık dileyerek bereketli bir sezon temennisinde bulundu.

