Pınarhisar'da Ari Hayvancılık İşletmeleri Denetlendi

Kırklareli Pınarhisar'da, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Yılmaz tarafından ari hayvan işletmelerinde yapılan yerinde kontroller ve değerlendirmeler.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 14:47
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 14:47
Pınarhisar'da Ari Hayvancılık İşletmeleri Denetlendi

Pınarhisar'da Ari Hayvancılık İşletmeleri Denetlendi

Ziyaret ve yerinde inceleme

Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesinde faaliyet gösteren ari hayvancılık işletmesi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerince kontrol edildi. Yapılan ziyaret sırasında işletmenin genel durumu ve uygulanan yöntemler yerinde incelendi.

Gerçekleştirilen kontroller kapsamında hayvan sağlığına yönelik uygulamalar gözlemlendi ve işletme koşulları değerlendirmeye alındı. İncelemeler, üretim süreçlerinin takip edilmesi ve hijyen standartlarının korunması amacıyla yapıldı.

Değerlendirme ve temenni

İnceleme sırasında üreticiyle görüşen İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Yılmaz, yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, işletme yetkililerine işlerinde kolaylık dileyerek bereketli bir sezon temennisinde bulundu.

PINARHİSAR İLÇESİNDE FAALİYET GÖSTEREN ARİ HAYVANCILIK İŞLETMESİ, İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRÜ...

PINARHİSAR İLÇESİNDE FAALİYET GÖSTEREN ARİ HAYVANCILIK İŞLETMESİ, İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRÜ İBRAHİM YILMAZ TARAFINDAN ZİYARET EDİLEREK, İŞLETMENİN VE HAYVANLARIN GENEL DURUMUNA YÖNELİK KONTROLLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

PINARHİSAR İLÇESİNDE FAALİYET GÖSTEREN ARİ HAYVANCILIK İŞLETMESİ, İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRÜ...

İLGİLİ HABERLER

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bilecik’te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltında
2
Kayseri Büyükşehir, Sarız’da Veli Altınkaya Taziye ve Kültür Evi'ni Yeniledi
3
Erdoğan Adıyaman'da 4 aylık bebeği görünce konvoyu durdurdu
4
Malatya'da 13 Yaşındaki Yasin Adıyaman Evinde Ölü Bulundu
5
Ordu'da Karla Mücadele: Büyükşehir Ekipleri Teyakkuzda
6
İzmir Otogarı krizi: İzmir Büyükşehir’den İZOTAŞ’a 'işgalci' Tepkisi

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı