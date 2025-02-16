Pompalı Tüfekle Hastane Çalışanlarını Tehdit Eden Kadına 10 Yıl Hapis

Kahramanmaraş'ta hastaneye pompalı tüfekle giren kadın 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 15:36
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 15:36
Pompalı Tüfekle Hastane Çalışanlarını Tehdit Eden Kadına 10 Yıl Hapis

Kahramanmaraş'ta Hastane Tehdidi: 10 Yıl Hapis Cezası

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, pompalı tüfekle hastaneye girerek sağlık çalışanlarını tehdit eden Birgül G. (46), 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 5 Ekim 2024 tarihinde Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları ek hizmet binasında gerçekleşti. Elinde pompalı tüfekle hastaneye gelen Birgül G., sağlık çalışanlarına yönelik tehditle bulunarak, büyük bir paniğe yol açtı.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan sanık, Kahramanmaraş 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada, tutuklu olduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Birgül G., ifadesinde psikolojik sorunları bulunduğunu belirterek, kimseye zarar vermek istemediğini söyledi.

Mahkeme, sanığın "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 10 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

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