Pompeiopolis Film Festivaliyle Dünyaya Tanıtılacak

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Paflagonya’nın başkenti olarak kabul edilen Pompeiopolis Antik Kentini daha geniş kitlelere duyurmak amacıyla gelecek yıl Eylül ayının ilk haftası film festivali düzenlemeyi planladıklarını açıkladı.

İl Genel Meclisi ziyareti ve sarımsak sunumu

Başkan Arslan, Kastamonu İl Genel Meclisi toplantısına katılarak meclis üyelerini ziyaret etti ve Taşköprü’nün tescilli sarımsağını takdim etti. Arslan, "Bugün İl Genel Meclisi üyelerimizi hem bir ziyaret edeyim dedim, hem de hem uluslararası, özellikle Avrupa Birliği coğrafi işaretli hem de Türkiye coğrafi işaretli Taşköprü sarımsağımızı sizlere çam sakızı çoban armağanı şeklinde takdim etmek istedim. Zamanınızı fazla almayacağım. Meclisin gündemi çok yoğun. Biz de tabii ki mecliste aynı şeyleri yaşıyoruz, bütçe oluşturuyoruz. Bir yılın sonuçları ve geleceğiyle ilgili bir yol haritanız var dolayısıyla Cenabı Allah’tan hepinize kolaylıklar diliyorum çalışmalarınızda. Hayırlı uğurlu olsun yapacağınız çalışmalar. Bu arada da kısaca Taşköprü’de biliyorsunuz 35 yıldır festival yapıyoruz, adı da Kültür ve Sarımsak Festivali" dedi.

Festivalin gelişimi

Arslan, 2009 yılında göreve gelmesinin ardından festivale bir de tarım fuarı eklediklerini belirterek, "Oldukça da bölgede kabul gören bir fuara dönüştü. İnşallah bu haliyle devam ediyor. Benden önceki siyasetçiler de İl Genel Meclisi, milletvekili, belediye başkanı, arkadaşlarımız, ilde siyaset yapan bütün herkes Taşköprü sarımsağının Türkiye’ye duyurulması noktasında katkı verdiler, hepsinden razı olsun. Tabii süreç devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Pompeiopolis'in tarihî ve bölgesel ağırlığı

Arslan, Pompeiopolis Antik Kentinin ören yerine dönüşme sürecine girdiğini, burada "çok değerli 2 bin yıl ötelere götüren tarihi anıtlar, kanıtlar, tespitler" bulunduğunu vurguladı. "Karadeniz Bölgesi’nde bu ölçekte tiyatrosu, bu ölçekte yerleşkesi ve hatta o dönemki Paflagonya bölgesinin başkentliğini yapmış bir şehirden bahsediyoruz" dedi ve çalışmanın Taşköprü ile Kastamonu'yu canlandıracağını belirtti.

Turizm potansiyeline dair gözlemler

Arslan, Güneydoğu Bölgesini ziyaretinden örnekler vererek, "İnanın sanki diyorsunuz ki Türkiye buraya mı dolmuş? O kadar yatak kapasitesi artırmalarına rağmen bir tane yatak bulamıyorsunuz. Bir kişilik yatak yok. Bir pizzacı da 45 dakika bekleyip sadece adınızı yazdırıyorsunuz, içeri almıyor. Köyde bir pizzacı, Süryani köyünde. Bunun maliyeti de 1000 lira, 1 kişi. Demek istediğim şu; Bu alanın turizm noktasında işlev kazandığında Kastamonu’ya hatta bölgeye çok önemli katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Biz bununla ilgili yerel yönetici olarak siyaseten elimizden geldiğince çaba sarf ediyoruz. Bu bilgileri sizlerle de paylaşayım" ifadelerini kullandı.

Yeni film festivali ve davet

Başkan Arslan, Pompeiopolis adının mevcut sarımsak festivalinin içinde kaybolduğunu belirterek, "Pompeiopolis adı, Sarımsak Festivali’nin içinde kayboluyor. Dolayısıyla sırf bunun adına inşallah Eylül’ün birinci haftasında bir film festivali düşüneceğiz. Birincisini inşallah önümüzdeki yıl yapacağız" dedi. Arslan ayrıca, "Her festivalde davetiye ulaşsın ulaşmasın, bütün İl Genel Meclisi üyelerimiz Taşköprü Festivali’ne davetlidir. Bunu şu anda beyan ediyorum. Önümüzdeki yıl da inşallah Ağustos’un birincisi haftasında yapacağız" diyerek meclis üyelerini Taşköprü etkinliklerine davet etti.

