Posof Beyaza Büründü: Ardahan'da Kar Etkili

Gece boyu süren yağış ilçe merkezini ve dağları kapladı

Ardahan’ın Posof ilçesinde dün gece yarısından itibaren etkili olan kar yağışı, ilçe merkezini ve çevresini beyaz örtüyle kapladı.

Posof dağları yeniden beyaza bürünürken, vadide yer yer kalan yeşil örtü adeta görsel bir şölen oluşturdu.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri, kar yağışının önümüzdeki günlerde de etkili olmaya devam edeceğini bildirdi.

