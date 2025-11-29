Posof'ta Kasım Sonunda Sonbahar Havası

Posof'ta Kasım son günlerinde sonbahar havası

Ardahan’ın Posof ilçesinde Kasım ayının son günlerinde adeta sonbahar havası yaşanıyor.

Bölgede son durum

Eylül ayında yağan kar ile birlikte Posof vadisi ve dağlar tamamen karla kaplanmıştı. Ancak vadideki karlar kısa sürede eridi, bunun üzerine bölge halkı hayvanlarını yeniden yaylaya çıkardı.

Geçtiğimiz yıllarda kış aylarında kar nedeniyle tamamen kapanan Ulgar Dağı bu yıl henüz ulaşımda sıkıntı yaşanmıyor.

Vatandaşlar, Kasım ayının sonuna gelinmesine rağmen kış mevsiminin henüz başlamadığını belirtiyorlar.

