Prematüre Bebeklerde 'Altın Saat' Hayat Kurtarıyor

Sempozyumda uzmanlar erken bakımın önemini vurguladı

Neonatoloji Uzmanı Doç. Dr. Bilge Bayraktar, prematüre doğumun yeni doğan ölümlerinin en sık nedeni olduğuna dikkat çekerek, 'altın saat' olarak tanımlanan ilk 60 dakikanın kritik önem taşıdığını belirtti. Bayraktar, bu dönemde uygulanan hızlı, etkili ve uluslararası standartlara uygun bakımın hem yaşam şansını artırdığını hem de uzun vadeli nörogelişimsel sonuçları iyileştirdiğini ifade etti.

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, 'Dünya Prematüre Günü' kapsamında 'Erken Doğan Bebeklere Daha Parlak Bir Gelecek İçin Güçlü Bir Başlangıç Sağlayın' temalı sempozyuma ev sahipliği yaptı. Etkinlik, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Esra Kaytan Sağlam ile Rektör Danışmanı Prof. Dr. Dilek Sema Arıcı başkanlığında gerçekleştirildi.

Oturumlarda Doç. Dr. Bilge Bayraktar, Prof. Dr. Emel Torun, Prof. Dr. Eda Kepenekli, Doç. Dr. Elif Acar Arslan ve yenidoğan hemşireleri Işılay Civelek ile Emre Çakır erken doğan bebeklerin yaşam yolculuğuna ilişkin kapsamlı sunumlar yaptı.

Çevresel faktörler ve riskler

Biruni Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Yüksel, açılış konuşmasında annelere ve sağlık çalışanlarına teşekkür ederek prematüre sürecinin aileler için ne kadar zorlu olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Yüksel, dünya genelinde doğumların %10'unun prematüre olduğunu, 28 haftadan önce doğan bebeklerde riskin daha yüksek olduğunu ve prematürelerin nörogelişimsel sorunlarla karşılaşabileceğini belirtti.

Konuşmada stres, sigara kullanımı, şehirleşme, çevre kirliliği ve geç yaşta gebelikler gibi faktörlerin prematüre oranlarını artırdığı, hava kirliliği, radyasyon, viral enfeksiyonlar ve diğer çevresel etkenlerin de çocuk sağlığını etkilediği ifade edildi. Ayrıca otizm spektrumundaki artışta çevresel faktörlerin rol oynadığına dikkat çekildi.

'Altın Saat' uygulamaları ve başarılar

Doç. Dr. Bilge Bayraktar, konuşmasında geçtiğimiz hafta sonu dünyaya gelen yedi prematüre bebeğin haberini paylaştı ve sunum başlığını 'Umut ve Bilim', alt başlığını ise 'Yaşama Açılan Altın Saat' olarak açıkladı. Bayraktar, eskiden 32 haftanın riskli kabul edildiğini, günümüzde ise 22-24 haftalık bebeklerin bile yaşatılabildiğini belirterek tıbbi ilerlemelerin başarılarını vurguladı.

Bayraktar, özellikle bin gram altı ve 28 haftanın altındaki aşırı düşük doğum ağırlıklı bebeklerde hayatta kalma oranlarının arttığını, ancak sağ kalan bebeklerde uzun dönem takip gerektiren hastalıkların devam ettiğini söyledi. 'Altın saat', doğum sonrası ilk 60 dakikayı tanımlıyor ve bu dönemde uygulanan kanıta dayalı bakımın hem kısa hem de uzun vadeli sonuçları belirlediğini aktardı.

Uzmanlar, prematüre bebeklerin bakımında erken müdahalenin, yoğun bakım standartlarının ve multidisipliner yaklaşımın hayati önem taşıdığını yineleyerek, toplum sağlığı ve çevresel risklerin azaltılmasının prematüre doğumların önlenmesinde kilit rol oynayacağını belirtti.

DOÇ. DR. BİLGE BAYRAKTAR