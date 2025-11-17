Prematüre Haftası: Küçük Adımlar, Büyük Hayatlar

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uz. Dr. Dilara Yılmaz, prematüre bebekler için atılan her küçük adımın onların yaşamlarına açılan kapılar olduğuna dikkat çekti. Medicana Bursa Hastanesi’nden Yılmaz, erken doğan bebeklerin hayata tutunma mücadelesinin desteklenmesinin toplumsal bir görev olduğunu vurguladı.

Dünya Prematüre Haftası ve tarih

Her yıl Kasım ayının üçüncü haftasında kutlanan Dünya Prematüre Haftası’nın toplumun tüm kesimlerini bilinçlendirmeyi amaçladığını belirten Yılmaz, Dünya Sağlık Örgütü'nün 2025 itibarıyla 1 Kasım olarak tanımladığı Dünya Prematüre Günü ile erken doğum mücadelesine dikkat çekildiğini söyledi.

Yılmaz, prematüre doğan her bebeğin solunum, ısı düzenlemesi, enfeksiyonla mücadele ve beslenme açısından özel desteğe ihtiyaç duyduğunu; bu nedenle yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin kritik rol oynadığını ifade etti.

Renk, veriler ve umut

Haftanın sembolü olan mor rengin umut, dayanışma ve farkındalığı temsil ettiğini hatırlatan Yılmaz, dünya genelinde her yıl 15 milyon bebeğin prematüre doğduğunu ve erken doğumun hâlâ 5 yaş altı çocuk ölümlerinin en önemli nedenlerinden biri olduğunu vurguladı.

Yılmaz, teknolojik açıdan donanımlı yenidoğan yoğun bakım üniteleri ve uzman ekipler sayesinde prematüre bebeklerin yaşam şansının her geçen yıl arttığını, aile merkezli bakımın hem bebeklerin gelişimine hem de ailelerin sürece uyumuna önemli katkı sağladığını söyledi.

Türkiye'deki durum

Türkiye’de her yıl doğan bebeklerin yüzde 11-12’sinin prematüre olduğunu belirten Uz. Dr. Dilara Yılmaz, ülkemizde son yıllarda önemli ilerlemeler kaydedildiğini aktardı. Yılmaz, son 30 yılda bebek ölüm hızında yüzde 80’e yakın azalma sağlandığını, 2024 yılı itibarıyla 400’ün üzerinde üçüncü basamak Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi hizmet verdiğini söyledi. Güncel çalışmalara göre yenidoğan yoğun bakımda ortalama sağ kalım oranının yüzde 96,5 seviyelerinde olduğunu ifade etti.

Risk faktörleri ve taburculuk sonrası takip

Yılmaz, prematüre doğuma yol açan risk faktörleri arasında çoğul gebelikler, gebelik yaşının çok erken veya ileri olması, hipertansiyon, diyabet, enfeksiyonlar ve yetersiz gebelik takibinin öne çıktığını aktardı.

Taburculuk sonrası düzenli takiplerin son derece önemli olduğuna dikkat çeken Yılmaz, "Prematüre doğan bebeklerin yaklaşık yarısında gelişimsel, işitme veya görsel sorunlar görülebiliyor. Bu sebeple taburculuktan sonra düzenli kontrol, nörogelişimsel değerlendirme, işitme ve görme taramaları mutlaka yapılmalıdır." dedi.

Sorumluluk çağrısı

Uz. Dr. Dilara Yılmaz, Dünya Prematüre Haftası’nın sadece farkındalık değil bir sorumluluk çağrısı olduğunu belirterek sözlerini şu şekilde tamamladı: "Erken doğumu azaltmak, yenidoğan bakım standartlarını geliştirmek ve aileleri bilinçlendirmek hepimizin ortak görevidir. Her bebek güçlü bir başlangıcı, eşit yaşam şansını hak ediyor. Prematüre bebekler için attığımız her küçük adım, onların büyük hayatlarına açılan bir kapıdır."

