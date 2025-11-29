Prof. Dr. İbrahim Uzmay İçin ERÜ'de Tören Düzenlendi

Erciyes Üniversitesi’nde Prof. Dr. İbrahim Uzmay için Mühendislik Fakültesi'nde tören düzenlendi; konuşmalar yapıldı, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve cenaze töreni gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 10:08
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 10:08
Geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitiren Erciyes Üniversitesi (ERÜ) önceki dönem rektör yardımcısı ve Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Uzmay için üniversite, Mühendislik Fakültesi'nde anma töreni düzenledi.

Törene katılanlar

Törene Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, rektör yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan, Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu ve Prof. Dr. Cevdet Kırpık, ERÜ önceki dönem rektörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Alper Öner, Makine Mühendisler Odası Başkanı Süleyman Varol, öğretim üyeleri, idari personel, öğrenciler ve merhumun yakınları katıldı.

Konuşmalar

Rektör Prof. Dr. Fatih Altun törende yaptığı konuşmada, Prof. Dr. İbrahim Uzmay için şu ifadeleri kullandı: " Şu kubbede hoş bir seda bırakmak çok önemlidir ki Prof. Dr. İbrahim Uzmay hocamız gerçekten her daim bu konularda örnek bir kişilik, örnek bir şahsiyet olarak hep hafızamızda yer alacaktır. İnşallah Rabbim cenneti ile ödüllendirir. Sayın hocamızın bizde bıraktığı izlenimler hep olumlu olmuştur. Hep de o şekilde olacaktır"

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Alper Öner ise, "Prof. Dr. İbrahim Uzmay hocamın bu dünyada hoş bir seda bırakarak gittiğini gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz" dedi.

ERÜ önceki dönem Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur da söz alarak, " Prof. Dr. İbrahim Uzmay, tanıdığım en beyefendi insanlardan birisiydi. Devletin hakkını, hukukunu korumak konusunda son derece hassas bir insandı. İnsanlara yardım etmeyi hep bir görev olarak biliyordu. Düzgün bir insandı. Doğru bir insandı. Vatanseverdi. Allah rahmet etsin. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Tören ve cenaze

Prof. Dr. İbrahim Uzmay’ın oğlu Alperen Uzmay’ın konuşmasının ardından tören, Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve dua ile sürdü. Merhum, Hulusi Akar Cami’nde cuma namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

