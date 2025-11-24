Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu Konyaaltı'nda Yapay Resif Kurdu: 12 Tür Bir Arada

Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu Konyaaltı Sahili'nde yapay resif kurdu

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu ve öğrencileri, bilimsel çalışma ve eğitim amaçlı yaptıkları dalış sırasında deniz dibindeki taş ve beton bloklarla yapay resif oluşturdu.

Bloklar doğal malzemelerle bir araya getirildi, sualtı kamerasıyla görüntülendi

Daha önce su çekme amacıyla kullanılan ancak artık aktif olmayan bir borunun balıkçının ağına takılması sonucu sarsılarak üzerinden düşen taş ve beton bloklar, balıklar için kullanıldı. Gökoğlu ve öğrencileri, deniz tabanında dağınık halde bulunan bu blokları bir araya getirerek küçük bir resif modeli oluşturdu; oluşan resif sualtı kamerası ile kaydedildi.

Resif kısa sürede balık popülasyonunu çekti; yaklaşık 12 tür balığın sığınak olarak bu bölgeyi kullanmaya başladığı gözlendi.

Türler 'barış içinde' yaşıyor

Prof. Dr. Gökoğlu oluşturdukları resifin deniz canlıları için doğal bir barınak olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: 'Bizim yaptığımız yapay resif balıklar için bir sığınak. Müren, ahtapot, lagos türü balıklar gibi yaklaşık 12’ye yakın tür giriyor. Resiflerin üzerine de aslan balıkları yerleşmiş durumda. Ağırlıklı olarak Kızıl Deniz türü olanlar yer alıyor. Etrafında balon balıkları da oluyor. Burada balıklar için kendiliğinden bir besin oluşuyor.'

Gökoğlu türler arasındaki denge ile ilgili dikkat çeken gözlemini şöyle aktardı: 'Türler kendi arasında barış içerisinde yaşıyor. Birbirlerine saldırdıklarını görmüyoruz. Ama dikkatimi çeken, lagoslar aslan balıklarının olduğu yere girmiyor. Muhtemelen onun diken ya da zehrinden etkileniyor.'

Çevreye zarar vermeden model oluşturuldu

Gökoğlu, çalışmanın çevreye zarar vermeden yürütüldüğünü belirterek, 'Biz dışarıdan bir materyal getirip de denizin içerisine atmadık. Zaten deniz içerisinde olan beton bloklarla küçük bir model yaptık ve güzel bir balık popülasyonu oluştu. Çakıllı bir bölgede hiçbir balığın olmadığını görürken, bu modelle birlikte değişik balıkları görmeye başladık' dedi.

Prof. Dr. Gökoğlu, yapay resiflerin doğayı destekleyici unsurlar olduğunu vurgulayarak bu uygulamaların yaygınlaştırılması gerektiğini sözlerine ekledi.

