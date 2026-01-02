Prof. Dr. Sedat Işıkay Medical Point Gaziantep’te — Çocuk Nörolojisi Uzmanı
Hastanede hasta kabulüne başladı
Medical Point Gaziantep Hastanesi, kadrosuna Çocuk Nörolojisi Uzmanı Prof. Dr. Sedat Işıkay'ı dahil etti. Uzman hekim, hastanede hasta kabulüne başladı.
Prof. Dr. Sedat Işıkay'ın uzmanlık alanları arasında Epilepsi, Otizm, Serebral Palsi, Ateşli Havale, Ateşsiz Havale, Konuşma Geriliği, Nöropatiler ve diğer çocukluk çağı nörolojik hastalıklar bulunuyor.
Medical Point Gaziantep Hastanesi bünyesinde göreve başlayan Prof. Dr. Işıkay, çocuk nörolojisi hizmetlerine katkı sağlayacak.
