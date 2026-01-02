DOLAR
43,02 -0,15%
EURO
50,53 0,14%
ALTIN
6.049,22 -1,4%
BITCOIN
3.824.600,73 -0,72%

Prof. Dr. Sedat Işıkay Medical Point Gaziantep’te — Çocuk Nörolojisi Uzmanı

Prof. Dr. Sedat Işıkay, Medical Point Gaziantep Hastanesi'nde hasta kabulüne başladı; uzmanlık alanları epilepsi, otizm, serebral palsi ve çocuk nörolojik hastalıklarını kapsıyor.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 10:20
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 10:20
Prof. Dr. Sedat Işıkay Medical Point Gaziantep’te — Çocuk Nörolojisi Uzmanı

Prof. Dr. Sedat Işıkay Medical Point Gaziantep’te — Çocuk Nörolojisi Uzmanı

Hastanede hasta kabulüne başladı

Medical Point Gaziantep Hastanesi, kadrosuna Çocuk Nörolojisi Uzmanı Prof. Dr. Sedat Işıkay'ı dahil etti. Uzman hekim, hastanede hasta kabulüne başladı.

Prof. Dr. Sedat Işıkay'ın uzmanlık alanları arasında Epilepsi, Otizm, Serebral Palsi, Ateşli Havale, Ateşsiz Havale, Konuşma Geriliği, Nöropatiler ve diğer çocukluk çağı nörolojik hastalıklar bulunuyor.

Medical Point Gaziantep Hastanesi bünyesinde göreve başlayan Prof. Dr. Işıkay, çocuk nörolojisi hizmetlerine katkı sağlayacak.

MEDİCAL POİNT GAZİANTEP HASTANESİ, KADROSUNA ÇOCUK NÖROLOJİSİ UZMANI PROF. DR. SEDAT IŞIKAY’I...

MEDİCAL POİNT GAZİANTEP HASTANESİ, KADROSUNA ÇOCUK NÖROLOJİSİ UZMANI PROF. DR. SEDAT IŞIKAY’I DAHİL ETTİ.

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin Büyükşehir, 2025'te Sağlık ve Sosyal Destekte Her Kesime Ulaştı
2
Prof. Dr. Sedat Işıkay Medical Point Gaziantep’te — Çocuk Nörolojisi Uzmanı
3
Polikistik Over Sendromu (PCOS): Her 10 Kadından Biri Etkileniyor
4
Sosyal Medya ve Ergen Beyni: Dr. Arzu Jalilova'dan Kritik Uyarılar
5
Uzman Uyarısı: Bel Kayması Her Hastada Ameliyat Gerektirmez — Prof. Dr. Orhan Şen
6
Aydın'da 2024 Yılın Ahisi Aziz Düzgünel Hayatını Kaybetti
7
Malatya'da Hemşire Anneler, Doktor Çocuklarıyla Aynı Hastanede Görev Yapıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları