Pursaklar Belediyesi'nden Mevlana'nın 752. Vuslat Yıldönümü Anma Gecesi

Pursaklar Belediyesi, Mevlana Celaleddin-i Rûmi'nin 752. vuslat yıldönümünde Mesnevi’den seçkiler, sema ve ilahilerle ücretsiz anma gecesi düzenliyor.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 12:22
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 12:22
Etkinlik Detayları

Pursaklar Belediyesi, Mevlana Celaleddin-i Rûmi’nin 752. vuslat yıl dönümü kapsamında özel bir anma programı düzenliyor.

Şeb-i Arus etkinlikleri çerçevesinde Mesnevi’den seçkiler, sema gösterisi ve ilahiler yer alacak bir program hazırlanıyor. Etkinlik, Mevlana’yı daha iyi anlamak ve öğretisini yaşatmak amacıyla kurgulandı.

Pursak Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin etkinlikle ilgili olarak şunları söyledi: Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Mevlana’nın öğretileri, gönülleri birleştiren ve insanı insan yapan değerleri hatırlatıyor. Bu kadim mirası yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak bizim için büyük bir sorumluluktur. Programımıza tüm hemşehrilerimizi davet ediyor, bu anlamlı geceyi birlikte idrak etmeyi diliyorum" dedi.

Pursaklar Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından organize edilen program, Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi’nde ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

