Putin: Kırgızistan’da Rus Teknolojili İlk Nükleer Santral Araştırılıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırgızistan’a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile düzenlediği ortak basın toplantısında, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik adımları değerlendirdi.

Ziyaretin sonuçları ve işbirliği

Putin, görüşmelerin "oldukça verimli ve yapıcı bir ortamda" geçtiğini belirterek, "Rusya-Kırgızistan ilişkilerinin daha da ileri bir düzeyde derinleştirilmiş stratejik ortaklık ve müttefiklik düzeyine çıkarılmasına ilişkin ortak bildiri ziyaretin önemli bir sonucu oldu" ifadelerini kullandı. Ayrıca, hükümetler ve bakanlıklar arasında bir dizi somut anlaşmanın imzalandığını aktardı.

Putin, vergi idaresi ve mal değerlendirme sistemlerinin iyileştirilmesinde verilen desteğin sonucunda Kırgızistan’ın bütçesine ek gelirin 4 milyar doları aştığını söyledi.

Ekonomik entegrasyon ve enerji alanındaki ilerleme

Putin, iki ülkenin Avrasya Ekonomik Birliği çatısı altında yoğun etkileşim içinde olduğunu vurguladı. Avrasya entegrasyonunun faydalarına değinerek, üye ülkelere yönelik olumlu etkileri saydı: "Örneğin ülkenin örgüte katılmasında bu yana geçen son 10 yılda gayrı safi yurtiçi hasılası 2,5 kat arttı. Avrasya Birliği’nin diğer ülkelerine yapılan ihracat 4 kat arttı."

Rusya’nın Kırgızistan’daki reel sektör projelerine de finansman sağladığını belirten Putin, ikili kalkınma fonu aracılığıyla Kırgızistan’da reel sektörde 3 bin 500’den fazla ortak projeye yaklaşık bir milyar dolar yatırım yapıldığını kaydetti.

Enerji işbirliğinin önemine dikkat çeken Putin, Rusya’nın Kırgızistan’ın benzin ve dizel ihtiyaçlarını ayrıcalıklı şartlarla ve vergi almadan karşıladığını; Gazprom'un doğalgaz sağlama programına 400 milyon dolardan fazla kaynak ayırdığını ve bunun sonucunda ülkedeki doğalgaz teminatı seviyesinin yüzde 42ye çıktığını belirtti.

Putin ayrıca, Rus şirketlerinin Kırgız nehirlerindeki hidroelektrik santrallerinin tasarım ve modernizasyon çalışmalarında yer aldığını, Isık Göl bölgesinde büyük bir güneş enerji santrali ve kuzeyde yeni bir ısıtma ve enerji santralinin ortaklaşa inşa edilmesinin planlandığını ifade etti.

Nükleer enerji planı: Küçük modül reaktörler

Putin, Rus Nükleer Şirketi Rosatom'un Kırgızistan’daki uranyum üretim tesislerinin ıslahı için kapsamlı bir program yürüttüğünü aktararak, "Ülkede, en gelişmiş Rus teknolojisiyle küçük modül reaktörlerden oluşan ilk nükleer enerji santrali inşa edilmesi ihtimali araştırılıyor. Bu reaktörlerin en katı güvenlik ve çevre koruma gerekliliklerini karşıladığını özellikle vurgulamak isterim" dedi.

Caparov: Rusya önemli ticari ortak

Cumhurbaşkanı Sadır Caparov da görüşmelerde ticari ve ekonomik işbirliğine özel önem verdiklerini belirterek, "Rusya’nın ülkemizin önemli ticari ortaklarından biri olduğunu hatırlamak istiyorum" dedi. Caparov, Kırgızistan dış ticaretinin neredeyse dörtte birinin Rusya’ya ait olduğunu, bu yılın ilk 6 ayında doğrudan Rus yatırımının 110 milyon dolar olduğunu söyledi.

Caparov, Rusya-Kırgızistan Kalkınma Fonu'nun kuruluşundan bu yana Kırgızistan’a bir milyar dolardan fazla yatırım yaptığını ve 3 bin 500’den fazla projeyi finanse ettiğini aktardı. Şu anda fon katılımıyla toplam değeri 175 milyon doları aşan 14 hidroelektrik ve yenilenebilir enerji tesisinin inşaatının finanse edildiğini belirtti.

Sonuç olarak, ziyaret iki ülke arasında enerji, altyapı ve ticari ilişkilerin derinleştirilmesine odaklanan bir dizi somut adımın atıldığını gösterdi; en dikkat çekeni ise Kırgızistan’da Rus teknolojisiyle küçük modül reaktörlere dayalı bir nükleer santral ihtimalinin araştırılması oldu.

RUSYA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR PUTİN, KIRGIZİSTAN’DA RUS TEKNOLOJİSİYLE KÜÇÜK MODÜL REAKTÖRLERDEN OLUŞAN İLK NÜKLEER ENERJİ SANTRALİ İNŞA EDİLMESİ İHTİMALİNİN ARAŞTIRILDIĞINI SÖYLEDİ.