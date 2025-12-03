Putin-Witkoff-Kushner Görüşmesi Sona Erdi: Moskova'da 5 Saatlik Barış Müzakeresi

Putin ile Witkoff ve Jared Kushner arasındaki Moskova görüşmesi yaklaşık 5 saat sürdü; müzakere "faydalı ve yapıcı" bulundu, ancak topraklarda uzlaşı sağlanamadı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 06:19
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 06:19
Moskova'daki temaslar "faydalı ve yapıcı" olarak nitelendi; topraklarda uzlaşı sağlanamadı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın danışmanı ve damadı Jared Kushner arasında Moskova'da gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 5 saat sürdü.

Toplantıda, ABD tarafından hazırlanan ve Ukrayna-Rusya savaşını sonlandırmayı hedefleyen barış planı ele alındı. Rus tarafının katılımcıları arasında Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov ve RDIF CEO'su ve Putin'in Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev yer aldı.

Uşakov, görüşmeye ilişkin yaptığı kısa açıklamada müzakereleri "oldukça faydalı ve yapıcı" olarak nitelendirirken, topraklar konusunda bir uzlaşmaya varılamadığını ve Kremlin'in uzlaşma olmadan krize çözüm görmediğini vurguladı.

Uşakov, ayrıca Putin'in Witkoff ve Kushner'dan Trump'a bir dizi mesaj iletmelerini istediğini belirterek, "Amerikalı meslektaşlarımızla, gerçekleşen müzakerelerin içeriğini kamuoyuna açıklamama konusunda anlaştık. Görüşme gizliydi" dedi. Sorulan "Barışın daha yakın mı yoksa daha uzak mı olduğu" sorusuna ise "Daha uzak değil, bu kesin" yanıtını verdi.

Görüşmelere ilişkin sosyal medyada tek kelimelik bir paylaşım yapan Kirill Dmitriev ise toplantıyı "verimli" olarak nitelendirdi.

Uşakov, hem Washington'da hem Moskova'da yapılacak çok iş olduğunu ve temasların devam edeceğini de söyledi. Rus ve Amerikan yetkililer görüşmenin içeriğini açıklamamayı kararlaştırdı.

