Putin, Witkoff ve Jared Kushner Moskova'da Ukrayna Barış Planını Görüştü

Putin, Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff ve Jared Kushner ile Moskova'da ABD yapımı Ukrayna barış planını görüştü.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 20:41
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 20:41
Putin, Witkoff ve Jared Kushner Moskova'da Ukrayna Barış Planını Görüştü

Putin, Witkoff ve Jared Kushner Moskova'da Bir Araya Geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump’ın danışmanı ve damadı Jared Kushner ile başkent Moskova'da bir araya geldi.

Görüşmenin Odak Noktası

Toplantıda, ABD tarafından hazırlanan ve Ukrayna-Rusya Savaşı'nı sonlandırmayı hedefleyen barış planı ele alındı. Görüşme, taraflar arasındaki diplomatik temasların sürdüğünü gösteriyor.

Katılımcılar

Rusya tarafından toplantıya, Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov ile Devlet Başkanı’nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) CEO’su Kirill Dmitriev de katıldı.

Görüşmenin ayrıntıları ve tarafların değerlendirmeleri hakkında resmi açıklamalar bekleniyor.

