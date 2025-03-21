Quebec, Okullarda Dini Sembolleri Yasaklayan Yasayı Genişletti

Quebec yönetimi, okullarda dini sembollerin yasaklanmasını, okul çalışanları ve öğrencileri de kapsayacak şekilde genişleten bir tasarısı sundu.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 14:02
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 14:02
Quebec, Okullarda Dini Sembolleri Yasaklayan Yasayı Genişletti

Kanada'nın Quebec eyaleti yönetimi, eyaletteki okullarda dini sembollerin kullanılmasına yönelik yasağı genişleten bir yasa tasarısı sundu. Tasarı, okul hizmetlileri ve öğrencileri de kapsayarak öğretmenlerin yasaklara tabi olan eşya kullanımını kapsamını artırmayı hedefliyor.

Kanada Yayın Kurumunun (CBC) haberine göre, Quebec yönetimi, okullarda öğretmenlerin dini semboller içeren eşyaları kullanmasını yasaklayan mevcut yasayı, temizlik işçileri ve kantin çalışanlarını da içerecek şekilde genişletmeyi amaçlıyor. Tasarıya göre, okul çalışanları ve öğrenciler okulda başörtüsü, peçe, haç sembolü ve kipa kullanamayacaklar.

Tasarıda ayrıca, öğretmenlerin kuralları ne ölçüde uyguladıklarının her yıl değerlendirileceği ve okullarda ibadethane kullanımına izin verilmeyeceği belirtiliyor. Quebec Eğitim Bakanı Bernard Drainville, eyletteki okulların "Quebec'in değerlerine" saygı göstermesi gerektiğini vurgulayarak, "Quebec'te din ve devletin birbirinden ayrı olduğuna karar vermiştik. Bugün de devlet okullarının dinden ayrı olduğunu söylüyoruz" ifadelerini kullandı.

Tepkiler ve Eleştiriler

Yasa tasarısına yönelik tepkiler de çığ gibi büyüyor. Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi (NCCM), sosyal medya üzerinden yayımladığı mesajda, tasarının başörtülü Müslümanları hedef aldığını belirterek, bu durumun eyalet yönetiminin Müslüman Kanadalıların haklarına saldırılardan biri olduğunu vurguladı.

Ayrıca, Quebec merkezli Ulusal İşçi Sendikaları Konfederasyonu (CSN) da yasa tasarımını "işçilerin temel haklarına yönelik bir darbe" olarak nitelendirdi.

Tarihçe: Yasa 21

Quebec'te dini sembollerin kullanımını yasaklayan ve "Yasa 21" olarak bilinen yasa teklifi, Quebec Eyalet Meclisinde Haziran 2019'da kabul edilmişti. O dönemde Quebec'te iktidarda olan Avenir Quebec koalisyon hükümeti tarafından hazırlanan bu yasayla, öğretmenler, hakimler, polis memurları, gardiyanlar ve bazı kamu görevlilerinin mesai saatleri boyunca dini sembollerle ilgili eşya kullanmaları yasaklandı. Bunun yanı sıra peçe takan kadınların yüzlerini açmadıkları sürece kamu hizmetlerinden yararlanamayacakları hükmü de getirilmişti.

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