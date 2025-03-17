Ramazan Ayında Camilerde Çocukların Dışlanmaması İçin Öneriler

İstanbul Üsküdar Valide-i Atik Camii İmam Hatibi Osman Osmanoğlu, camilere akın eden çocukların dışlanmadan karşılanması gerektiğini vurguladı. "Çocukların camide olması çok hoşumuza gidiyor," diyen Osmanoğlu, cami etkinliklerinin yaygınlaştırılması gerektiğini açıkladı.

Osmanoğlu, Ramazan ayında yapılan etkinliklerle hem çocuklarla bağ kurulması hem de onlara namaz sevgisi kazandırıldığını belirtti. "Camiye daha fazla çocuğun gelmesi için onların seveceği etkinlikler düzenliyoruz," dedi.

Çocukların Cami Huzuruna Saygısı

Ramazan ayının huzurlu geçtiğini ifade eden Osmanoğlu, çocukların namaza gelmesinin ve etkinliklere katılmasının önemli olduğunu fakat ebeveynleri tarafından başıboş bırakılmalarının cami huzuruna aykırı olduğunu dile getirdi.

Osmanoğlu, "Çocuklarımız camiye gelmeli ancak ibadet şuuruyla gelmeliler," diyerek, namaz sırasında çocukların oyun oynamalarının ibadetin ruhuna aykırı olduğunu belirtti.

Ebeveynlere Öneriler

Çocukları camide daha iyi bir biçimde eğitmenin ailelerin sorumluluğu olduğunu hatırlatan Osmanoğlu, ailelerin çocuklarına cami bilinci aşılaması gerektiğini vurguladı. "Ellerinde teknolojik gereçler olmadan huzurlu bir şekilde oturmalılar," diyerek teknolojik cihazların çocukların dikkatini dağıttığını belirtti.

Cami Görevlilerine Düşen Görevler

Osmanoğlu, cami görevlilerine ve cemaate de sorumluluklar düştüğünü, çocuklara uygun bir dille camilerin önemini anlatmanın gerektiğini söyledi. "Çocukların kalplerini kırmamalıyız," diyerek, bağırmaktan kaçınılması gerektiğinin altını çizdi.

Etkinliklerle Cami Çocuklarıyla Buluşturulmalı

Osmanoğlu, çocuklara yönelik etkinliklerin daha fazla düzenlenmesi gerektiğini, bu sayede cami ile çocuklar arasındaki bağın güçleneceğini ifade etti. "Camiye adım atan çocuklar, buranın bir oyun yeri değil, ibadet yeri olduğunu anlamalı," diyerek eğitim sürecinin önemine dikkat çekti.

Osmanoğlu, çocuklara seslenerek, "Camiye gelin, camiyi sevin ama ibadetin huzurunu bozmayın," şeklinde çağrıda bulundu ve Ramazan'ın hayırlı olması temennisinde bulundu.