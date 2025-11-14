Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Kasım Adıyaman Ziyareti İçin Hazırlıklar Hızlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Kasım Adıyaman ziyareti öncesi Vali Osman Varol ve heyeti, Atatürk Bulvarı Rezerv Alanı'ndaki tören hazırlıklarını yerinde inceledi.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 14:48
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 14:48
Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Kasım Adıyaman Ziyareti İçin Hazırlıklar Hızlandı

Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Kasım Adıyaman Ziyareti İçin Hazırlıklar Hızlandı

Vali Osman Varol ve heyeti alanda inceleme yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Kasım tarihli Adıyaman ziyareti öncesinde hazırlık çalışmaları hızla devam ediyor.

Adıyaman Valisi Osman Varol ve beraberindeki heyet, kura ve anahtar teslim töreni öncesinde törenin yapılacağı Atatürk Bulvarı Rezerv Alanı'nda yürütülen hazırlık çalışmalarını yerinde inceledi.

Yapılan incelemeler sonrası hazırlık çalışmaları hız kazandı.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN ADIYAMAN ZİYARETİ ÖNCESİ HAZIRLIK ÇALIŞMALARI HIZLA DEVAM...

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN ADIYAMAN ZİYARETİ ÖNCESİ HAZIRLIK ÇALIŞMALARI HIZLA DEVAM EDİYOR.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN ADIYAMAN ZİYARETİ ÖNCESİ HAZIRLIK ÇALIŞMALARI HIZLA DEVAM...

İLGİLİ HABERLER

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tayland’dan Türkiye’ye 1 Ton 508 Kilogram Skunk: 1 Milyar Liralık Sevkiyat Yakalandı
2
Ordu'da Yüksek Kesimlerde Kar Yağışı
3
Kayseri'de Uydu Anteni Satışları Düşüyor: 45 Yıllık Esnaftan Dijitalleşme Yorumu
4
Kayseri'de Özel Tekden Hastanesi'ne Fazla Ücret Kararı: 33 bin 468 TL İade
5
Mersin'de Hakan Turan cinayeti: İki sanığa 22 yıl 11 ay hapis
6
Alpedo'daki 'bakteri' iddiası asılsız çıktı — Tarım ve Orman Bakanlığı onayladı
7
Samsun'da Kız Kardeşine Bıçak Dayayan Kasap Tutuklandı

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı