Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Kasım Adıyaman Ziyareti İçin Hazırlıklar Hızlandı
Vali Osman Varol ve heyeti alanda inceleme yaptı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Kasım tarihli Adıyaman ziyareti öncesinde hazırlık çalışmaları hızla devam ediyor.
Adıyaman Valisi Osman Varol ve beraberindeki heyet, kura ve anahtar teslim töreni öncesinde törenin yapılacağı Atatürk Bulvarı Rezerv Alanı'nda yürütülen hazırlık çalışmalarını yerinde inceledi.
Yapılan incelemeler sonrası hazırlık çalışmaları hız kazandı.
CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN ADIYAMAN ZİYARETİ ÖNCESİ HAZIRLIK ÇALIŞMALARI HIZLA DEVAM EDİYOR.