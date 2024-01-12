Refia Banu Küçükköylü Epstein İddialarına yanıt verdi!

Refia Banu Küçükköylü, Epstein davasıyla ilgisiz. İsim benzerliği nedeniyle yanlış anlaşılmış, Türkiye’de yaşıyor ve olaylarla bağlantısı yok

Refia Banu Küçükköylü Epstein İddialarına yanıt verdi!
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Refia Banu Küçükköylü'nün Epstein davasıyla bağlantısı nedir?

Mehmet Sümer, 1991 yılında düzenlenen bir güzellik yarışmasına katılan ve sonrasında Epstein davasında ismi geçen Banu Küçükköylü ile bir görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu. Söz konusu Banu Küçükköylü, kendisinin bu dava ile herhangi bir ilgisinin olmadığını, yaşananların tamamen isim benzerliğinden kaynaklandığını ifade etti. Türkiye'de ikamet ettiğini ve tam isminin Refia Banu Küçükköylü olduğunu belirten Küçükköylü, yarışmaya katılan kişinin kendisi olduğunu ancak Epstein veya İngiliz kraliyet ailesi ile herhangi bir bağlantısının bulunmadığını vurguladı. Ayrıca, medyada bahsi geçen Banu Küçükköylü'nün evli olduğu ve bir çocuğu olduğu yönündeki iddiaların aksine, kendisinin bekar ve çocuğu olmadığını da ekledi.

İngiliz Medyasının İlgisi ve Amerika Seyahati

2021 yılında İngiliz medyasının kendisine ulaşarak röportaj teklifinde bulunduğunu ve yüksek meblağlar teklif ettiklerini söyleyen Refia Banu Küçükköylü, bu teklifleri isim benzerliği sebebiyle reddettiğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri'ne seyahat ettiğini ve Los Angeles'ta emlak işleriyle uğraştığını doğrulayan Küçükköylü, ancak ne Florida'ya ne de Epstein'ın adıyla anılan adaya hiç gitmediğini belirtti.

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