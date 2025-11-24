Rektör Hacımüftüoğlu'ndan 24 Kasım'da Hatice Dağ'a Anlamlı Ziyaret

Rektör Hacımüftüoğlu'ndan 24 Kasım'da anlamlı ziyaret

Ziyaretin ayrıntıları ve vurgulanan değerler

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle eğitim aldığı Atatürk İlkokulunu ziyaret etti. Rektör, okulda 5 yıl boyunca eğitim aldığı ve kendisinde büyük emeği bulunan sınıf öğretmeni Hatice Dağ ile bir araya geldi.

Ziyarette ayrıca öğrencileri olan Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Çiğdem ile Rektör Özel Kalem Müdürü Öğr. Gör. Ahmet Tevfik Kıyıcı de yer aldı. Ziyarete Erzurum İl Millî Eğitim Müdürü Süleyman Ekici de katıldı.

Prof. Dr. Hacımüftüoğlu, ilkokul yıllarından üniversite rektörlüğüne uzanan yolculuğunda, öğretmeninin şekillendirici etkisine dikkat çekti. Rektörün sözleri şu şekilde aktarıldı: Hayatım boyunca beni ben yapan değerlerin temelinde, ilk öğretmenim Hatice Hocam’ın emeği vardır. Bizlere sadece okuma yazmayı değil, çalışmanın, dürüstlüğün ve insan olmanın kıymetini öğretti. Bugün bir üniversitenin rektörü olarak görev yapıyorsam, bunda Hatice Hocam’ın katkısı inkâr edilemez. Öğretmenler Gününü vesile bilerek kendisini ziyaret etmek, hem bir vefa borcu hem de her öğretmenin toplumumuzdaki yerinin ne kadar kıymetli olduğunu hatırlatma isteğidir. Tüm öğretmenlerimizin ellerinden saygıyla öpüyor, ülkemizin geleceğini inşa eden bu mukaddes mesleğin mensuplarına şükranlarımı sunuyorum.

Hatice Dağ ise ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Dağ, öğrencilerinin başarılarını görmekten tarifsiz bir gurur duyduğunu, mesleğini her zaman sevgi ve adanmışlıkla sürdürdüğünü belirtti. Bir öğretmen için en büyük mutluluğun öğrencilerinin iyi insan olarak yetişip topluma katkı sağlaması olduğunu vurgulayan Dağ, yıllar sonra öğrencisinden gelen bu anlamlı ziyareti unutulmaz bir gurur olarak niteledi.

Ziyaret, Rektör Hacımüftüoğlu'nun Hatice Dağ ile anılarının yer aldığı tabloyu hediye etmesi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sonlandı. Ziyaret, sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleşti ve öğretmenlik mesleğinin toplumdaki önemine dikkat çekildi.

