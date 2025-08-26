Reuters ve AP: Gazze'de Nasır Hastanesi Saldırısında Gazetecilerin Öldürülmesi Öfke Yarattı

Uluslararası haber ajansları Reuters ve The Associated Press (AP), Gazze'nin Han Yunus bölgesindeki Nasır Hastanesine düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden gazetecilere ilişkin ortak bir açıklama yayımladı. Açıklamada, hastanenin uluslararası hukuk kapsamında korunan bir yer olduğuna vurgu yapılarak, gazetecilerin öldürülmesinin büyük bir öfke ve endişe yarattığı belirtildi.

Ortak açıklamanın muhatapları ve mesajı

Açıklama, Reuters Genel Yayın Yönetmeni Alessandra Galloni ile AP Genel Yayın Yönetmeni Julie Pace tarafından, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yisrael Katz, Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve Hükümet Basın Ofisi Direktörü Nitzan Chen'e hitaben kaleme alındı. Açıklamada, Nasır Hastanesi'ne yönelik saldırıya ilişkin detaylı ve tam bir açıklama beklendiği vurgulandı.

Saldırıda hayatını kaybeden ve yaralanan gazeteciler

Açıklamada, saldırıda hayatını kaybeden gazeteciler arasında Hüsam el-Mısri'nin Reuters için, Meryem Ebu Dekka ve Muaz Ebu Taha'nın ise hem AP hem de Reuters için çalıştığı bilgisi paylaşıldı. Diğerleri arasında Muhammed Selame (Al Jazeera), Ahmed Ebu Aziz ve haber ajanslarına çeşitli katkılarda bulunan diğer gazeteciler yer aldı. Ayrıca açıklamada, Reuters foto muhabiri Hatem Khaled'in yaralandığı hatırlatıldı.

Ajansların verdiği bilgilere göre, Nasır Hastanesi'nin 4. katına düzenlenen hava saldırısında toplam 5 gazeteci yaşamını yitirdi. Bunun dışında, Han Yunus'taki Mevası bölgesinde düzenlenen başka saldırılarda da gazeteci Hasan Duvhan'ın öldüğü bildirildi.

İsrail'in açıklamaları ve soru işaretleri

Açıklamada, İsrail ordusunun saldırıyı üstlendiği ve inceleme başlattığı belirtilirken, ajanslar bu incelemeye şüpheyle yaklaşıyor. Metinde, 'Uluslararası hukuk kapsamında korunan bir yer olan hastanede, bağımsız gazetecilerin de kurbanlar arasında yer almasından dolayı öfkeliyiz' ifadesi yer aldı ve geçmişte yapılan kendi kendini soruşturmaların nadiren somut sonuç verdiğine dikkat çekildi.

Açıklamada ayrıca, 'Bu ölümler hızlı ve şeffaf bir hesap verebilirlik talep ediyor' vurgusu yapılarak, İsrail ordusunun uluslararası hukuka uygun şekilde gazetecileri ve sivilleri koruma yükümlülüğünü yerine getirmesi gerektiği belirtildi. Ajanslar, bir hastanenin vurulması ve ardından kurtarma görevlileri ile gazetecilere yönelik ikinci bir saldırının yapılmasının bu yükümlülüklerle ilgili ciddi soru işaretleri doğurduğunu ifade etti.

Talepler ve güvenlik çağrısı

Reuters ve AP, bölgedeki muhabirlerinin güvenliği için ellerinden geleni yaptıklarını bildirirken, İsrail kurumlarına gazetecilerin Gazze'ye giriş ve çıkışlarını engelsiz şekilde sağlama çağrısını yeniledi. Açıklama, yürütülecek incelemenin hızlı, şeffaf ve tatmin edici cevaplar içermesinin zorunlu olduğunu vurguladı.