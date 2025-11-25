Rize'de 7 yıl 6 ay hapisle aranan O.Ü. Pazar'da yakalandı

Rize jandarması, Pazar Mahallesi'nde 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Ü.'yü 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti' suçundan yakalayarak tutukladı.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 18:51
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 18:51
Rize'de 7 yıl 6 ay hapisle aranan O.Ü. Pazar'da yakalandı

Rize'de 7 yıl 6 ay hapisle aranan O.Ü. Pazar'da yakalandı

Rize İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışması sonucu, Pazar ilçesinde hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı.

Operasyon ve yakalama

Jandarma ekipleri tarafından yürütülen operasyonlar kapsamında, Pazar Mahallesi'nde aranan şahıs tespit edildi ve yapılan müdahale ile yakalandı. O.Ü. (25) isimli şahıs, 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan gözaltına alındı.

Adli süreç

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.Ü., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve hükümlü olarak Kalkandere L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

RİZE'DE 7 YIL 6 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS PAZAR İLÇESİ PAZAR MAHALLESİ'NDE...

RİZE'DE 7 YIL 6 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS PAZAR İLÇESİ PAZAR MAHALLESİ'NDE YAKALANDI.

İLGİLİ HABERLER

Motorin İndirimi: Salı Gecesi Litreye 2,44 TL — 50 Litrede 110 TL Kazanç

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? 5-6 Şubat İşaret Edildi

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Korgeneral Kadıoğlu Tiflis'te Geladze ile Görüştü: C-130 Kazasına Teşekkür
2
Mardin'de Sopalı Kavga: Artuklu'da 6 Kişi Yaralandı
3
Ordu Ünye'de Deniz Kıyısında Kadın Cesedi Bulundu — Aliye Yılmaz (40)
4
İncirliova'da 1 Milyar 302 Milyon TL'lik Yatırım Krizi: Başkan Kaya'dan CHP'ye Tepki
5
Erzincan'da Baba ve Oğlu Tabancayla Ölü Bulundu
6
Siirt'te otomobilin çarptığı 4,5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
7
Bağcılar'da Plevne Parkı Süresiz Mühürlendi: 5 Çocuk Elektrik Akımına Kapıldı

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama

Uzak Şehir Bu Akşam Var mı? 24 Kasım 2025 Kanal D'de Yeni Bölüm

Motorin İndirimi: Salı Gecesi Litreye 2,44 TL — 50 Litrede 110 TL Kazanç

En Düşük Emekli Maaşı 22.104 TL Olmalı: Tüm Emekliler Derneği'nden Bayram İkramiyesine Zam Talebi

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı

Elektrik Faturasında Devlet Desteği Sona Eriyor: 286 TL Ödeyene Yüzde 128 Zam

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? 5-6 Şubat İşaret Edildi

Kral Kaybederse Final Tarihi Belli Oldu: 'Son 3 Bölüm' Açıklaması

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat