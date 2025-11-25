Rize'de 7 yıl 6 ay hapisle aranan O.Ü. Pazar'da yakalandı

Rize İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışması sonucu, Pazar ilçesinde hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı.

Operasyon ve yakalama

Jandarma ekipleri tarafından yürütülen operasyonlar kapsamında, Pazar Mahallesi'nde aranan şahıs tespit edildi ve yapılan müdahale ile yakalandı. O.Ü. (25) isimli şahıs, 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan gözaltına alındı.

Adli süreç

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.Ü., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve hükümlü olarak Kalkandere L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

