Rize'de Güneli Mahallesi'nde İnşaat Şantiyesinde Yangın Söndürüldü

Rize'nin Güneysu ilçesi Güneli Mahallesi'ndeki inşaat şantiyesinde saat 14.30'te çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı; işçiler tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 24.11.2025 21:39
Güncelleme Tarihi: 24.11.2025 21:39
Olayın Detayları

Yangın, saat 14.30 sıralarında Güneysu ilçesine bağlı Güneli Mahallesi'nde, özel bir inşaat firmasına ait şantiyede çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, şantiyeyi etkisi altına aldı. Olay sırasında şantiyede bulunan işçiler tahliye edildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Güneysu Belediyesi ve Rize Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

