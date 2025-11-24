Rize'de Güneli Mahallesi'nde İnşaat Şantiyesinde Yangın Söndürüldü
Olayın Detayları
Yangın, saat 14.30 sıralarında Güneysu ilçesine bağlı Güneli Mahallesi'nde, özel bir inşaat firmasına ait şantiyede çıktı.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, şantiyeyi etkisi altına aldı. Olay sırasında şantiyede bulunan işçiler tahliye edildi.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Güneysu Belediyesi ve Rize Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
