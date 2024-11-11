Roma Mahkemesi'nden Göçmen Kararı: Arnavutluk'taki Merkezler Soruşturulacak

Roma Mahkemesi'nden Tarihi Karar

Roma Mahkemesi, İtalya'nın Arnavutluk'ta kurduğu göçmen merkezlerine götürülen ikinci göçmen grubunun da burada tutulmaması kararını aldı. Duruşmada, konunun Avrupa Adalet Divanı'na taşınması gerektiği belirtildi.

Göçmenlerin Durumu ve Mahkeme Açıklaması

Mahkeme, İtalyan donanmasına ait Libra karakol gemisi tarafından 8 Kasım'da Arnavutluk'un Şingin Limanı'na getirilen 8 göçmenin dosyası üzerinde durarak, göçmenlerin Arnavutluk'taki merkezlerde tutulmaması yönünde bir karar aldı. Açıklamada, 'bir devletin güvenli menşe ülke olarak tanımlanmasına ilişkin kriterlerin Avrupa Birliği (AB) hukuku tarafından belirlendiği' vurgulandı.

Başbakan ve Sivil Toplum Tepkileri

Bu karara tepki gösteren Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini, X hesabından yaptığı paylaşımda, 'İtalyanların güvenliğine karşı bir karar' ifadesini kullandı. Diğer yandan, Avrupa menşeli sivil toplum kuruluşları da hükümetin göç politikalarını eleştirerek, 'İtalyanların parasının boşa harcandığını' savundu.

Önceki Kararların Etkisi

Mahkemenin aldığı bu karar, daha önce Arnavutluk'a nakledilen ilk göçmen grubunun da benzer bir süreçle İtalya'ya geri gönderilmesiyle ilintili. İlk grup 16 Ekim'de yine İtalyan donanması tarafından Arnavutluk'a götürülmüştü.

Göçmen Merkezlerinin Tartışmalı Yapısı

İtalya ile Arnavutluk arasında, 6 Kasım 2023'te imzalanan anlaşmaya göre, reşit ve sağlıklı erkek göçmenlerin Arnavutluk'a nakledilmesi öngörülmekte. Ancak, Avrupa merkezli sivil toplum kuruluşları bu anlaşmayı eleştiriyor, merkezlerin 'yeni Guantanamo' olarak adlandırılmasına rağmen çalışmasına karşı çıkıyorlar.

Hükümetin İfadeleri ve Gelecek Beklentileri

Başbakan Giorgia Meloni ise bu protokolü, düzensiz göçmenlerin ülkeye gelişlerini 'caydıracak unsur' olarak kamuoyuna sunuyor. Ancak, bu tartışmaların önümüzdeki süreçte devam etmesi bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.