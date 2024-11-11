DOLAR
34,3 0,15%
EURO
36,6 0,57%
ALTIN
2.892,25 2,61%
BITCOIN
2.979.696,87 -9,71%

Roma Mahkemesi'nden Göçmen Kararı: Arnavutluk'taki Merkezler Soruşturulacak

Roma Mahkemesi, Arnavutluk'taki göçmen merkezlerine taşınan göçmenlerin burada tutulmamasına karar verdi.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 23:01
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 23:01
Roma Mahkemesi'nden Göçmen Kararı: Arnavutluk'taki Merkezler Soruşturulacak

Roma Mahkemesi'nden Tarihi Karar

Roma Mahkemesi, İtalya'nın Arnavutluk'ta kurduğu göçmen merkezlerine götürülen ikinci göçmen grubunun da burada tutulmaması kararını aldı. Duruşmada, konunun Avrupa Adalet Divanı'na taşınması gerektiği belirtildi.

Göçmenlerin Durumu ve Mahkeme Açıklaması

Mahkeme, İtalyan donanmasına ait Libra karakol gemisi tarafından 8 Kasım'da Arnavutluk'un Şingin Limanı'na getirilen 8 göçmenin dosyası üzerinde durarak, göçmenlerin Arnavutluk'taki merkezlerde tutulmaması yönünde bir karar aldı. Açıklamada, 'bir devletin güvenli menşe ülke olarak tanımlanmasına ilişkin kriterlerin Avrupa Birliği (AB) hukuku tarafından belirlendiği' vurgulandı.

Başbakan ve Sivil Toplum Tepkileri

Bu karara tepki gösteren Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini, X hesabından yaptığı paylaşımda, 'İtalyanların güvenliğine karşı bir karar' ifadesini kullandı. Diğer yandan, Avrupa menşeli sivil toplum kuruluşları da hükümetin göç politikalarını eleştirerek, 'İtalyanların parasının boşa harcandığını' savundu.

Önceki Kararların Etkisi

Mahkemenin aldığı bu karar, daha önce Arnavutluk'a nakledilen ilk göçmen grubunun da benzer bir süreçle İtalya'ya geri gönderilmesiyle ilintili. İlk grup 16 Ekim'de yine İtalyan donanması tarafından Arnavutluk'a götürülmüştü.

Göçmen Merkezlerinin Tartışmalı Yapısı

İtalya ile Arnavutluk arasında, 6 Kasım 2023'te imzalanan anlaşmaya göre, reşit ve sağlıklı erkek göçmenlerin Arnavutluk'a nakledilmesi öngörülmekte. Ancak, Avrupa merkezli sivil toplum kuruluşları bu anlaşmayı eleştiriyor, merkezlerin 'yeni Guantanamo' olarak adlandırılmasına rağmen çalışmasına karşı çıkıyorlar.

Hükümetin İfadeleri ve Gelecek Beklentileri

Başbakan Giorgia Meloni ise bu protokolü, düzensiz göçmenlerin ülkeye gelişlerini 'caydıracak unsur' olarak kamuoyuna sunuyor. Ancak, bu tartışmaların önümüzdeki süreçte devam etmesi bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Başkandan asgari ücret iddialarına son net tavır geldi

Her ayın 6. ve 10. Günü dikkat! 2.000 TL- 6.000 TL ödenecek

Ayda 2 bin Liraya arsa olur mu demeyin! Milli Emlak açıkladı acele edin!

Şubat ayında faturalar 2 katı artacak! Elektrik faturası adına olan dikkat!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Olmert: Gazze'yi Yok Ettik, Çekilmeliyiz
2
Avrupalı Milletvekilleri Gürcistan'daki Seçim Protestolarına Destek Verdi
3
Kırklareli'nin Kurtuluşunun 102. Yıl Dönümü Coşkuyla Kutlandı
4
Roma Mahkemesi'nden Göçmen Kararı: Arnavutluk'taki Merkezler Soruşturulacak
5
Mahir Ünal'dan Bingöl'de Terörle Mücadele Vurgusu: 'Demokrasi Kılıfı Altında Eleştirilmez'
6
İnterpol'ün Aradığı Şüpheli İstanbul'da Yakalandı: Shamil Amirov Kimdir?

Ayda 2 bin Liraya arsa olur mu demeyin! Milli Emlak açıkladı acele edin!

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir

26 yaşa kadar olan gençlere müjde! Her ay 1500 TL iade edilecek

Aralık 15’e kadar giden gitti! 15 TL’den 5.000 TL’ye çıkacak

Akaryakıt alacaklar dikkat! Bakanlık açıkladı yeni bir dönem başlayacak

Her ayın 6. ve 10. Günü dikkat! 2.000 TL- 6.000 TL ödenecek

Müjde Açıklama! Tarihin en büyük ikramiyesi yılbaşında geliyor!

Şubat ayında faturalar 2 katı artacak! Elektrik faturası adına olan dikkat!

TCMB'den EMEKLİ maaş zam tablosunda yüzde 6’lık artış! İşte zam oranları

Başkandan asgari ücret iddialarına son net tavır geldi

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak