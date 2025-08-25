DOLAR
RSF: Gazze'de 5 Gazeteci Öldü — İsrail Saldırıları Kınandı

RSF, Nasır Hastanesi saldırısında 5 gazetecinin öldüğünü belirterek BMGK'yı İsrail'e karşı acilen harekete geçmeye çağırdı.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 16:37
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 16:37
RSF, Gazze'deki saldırılarda gazetecilerin hedef alındığını kınadı

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Gazze Şeridi'nde son yaşanan hava saldırılarını şiddetle kınayarak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) İsrail'e karşı harekete geçmeye çağırdı.

Nasır Hastanesi saldırısı ve can kayıpları

RSF'nin yazılı açıklamasında, İsrail'in Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'ne düzenlediği hava saldırısında 5 gazeteci dahil olmak üzere ilk belirlemelere göre toplam 20 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, İsrail güçlerinin gazetecileri "kasıtlı olarak hedef aldığı" ileri sürülerek bu "katliamın" durdurulması için BMGK'nin acilen toplanması gerektiği vurgulandı.

RSF Genel Direktörü Thibaut Bruttin'in açıklaması

Thibaut Bruttin ise yaptığı değerlendirmede, "Gazetecilerin korunması uluslararası hukuk tarafından güvence altına alınmasına rağmen son iki yılda Gazze'de İsrail güçleri tarafından 200'den fazla gazeteci öldürüldü. Çatışma dönemlerinde gazetecilerin korunmasına yönelik BMGK'nin 2222 sayılı kararının kabulünden on yıl sonra, İsrail ordusu bu kararı hiçe sayıyor." ifadelerini kullandı.

Bruttin, ayrıca İsrail'in gazetecilere yönelik eylemlerinin cezasızlığının sona erdirilmesini isteyerek, "İsrail ordusu, Gazze'de bilgiyi kademeli olarak bastırma girişiminde daha ne kadar ileri gidecek?" diye sordu.

Saldırının sorumluluğu ve basın kayıpları

İsrail ordusu saldırıyı üstlenirken, daha önce Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana 244 basın çalışanını öldürdüğünü belirtmesine rağmen saldırılarda "gazetecileri hedef almadığını" iddia etmişti.

Hayatını kaybeden gazeteciler: Reuters foto muhabiri Hüsam el-Mısri, Al Jazeera kameramanı Muhammed Selame, Independent Arabia ve AP'de görev yapan Meryem Ebu Dekka, NBC News'ten Muaz Ebu Taha ve gazeteci Ahmed Ebu Aziz.

RSF, bölgede gazetecilerin korunmasının sağlanması ve sorumluların hesap vermesi için uluslararası kurumların derhal adım atması çağrısını yineledi.

