Rupert Murdoch'un Medya Mirası İçin Dava Süreci Başladı

Rupert Murdoch'un Medya İmparatorluğu İçin Dava Süreci Başladı

Avustralyalı medya mogulu Rupert Murdoch'un mirası üzerine geçirdiği hukuki süreç, **Nevada**'da başladı. 93 yaşındaki Murdoch'un Eylül 2023 tarihinde yaptığı veraset değişikliği, onun çocukları James, Elisabeth ve Prudence Murdoch'un tepkisini çekti.

Çocukların Mahkeme Süreci

Murdoch'un çocukları, babalarının bu değişiklikleri kendi rızaları olmadan gerçekleştirdiğini ifade ederek, medya platformlarının gelecekteki yönetimi üzerine karar alınması için mahkemeye başvurdu. Dava sürecinin önümüzdeki hafta devam etmesi bekleniyor.

Duruşmalar Kapalı Olacak

Mahkeme, elde edilen belgelerin gizli tutulacağını ve duruşmaların halka kapalı olarak yapılacağını açıkladı. Murdoch'un ilk veraset sözleşmesinde, çocuklarının eşit söz hakkına sahip olduğu belirtilmekteydi; ancak son değişiklikle bu durum toptan gözden geçirildi.

Murdoch'un Medya Etkisi

Rupert Murdoch, medya imparatorluğuna Avustralya'nın Adelaide kentinde babasından miras kalan tek bir gazeteyle başladı. Özellikle 1996 yılında kurduğu Fox News, ABD'nin sosyal ve siyasi yaşamı üzerinde büyük etki yarattı. Fox News, yalnızca 6 yıl içerisinde rakipleri olan CNN ve MSNBC'yi geride bırakmayı başardı.

Medya Organizasyonları ve Servet Tahminleri

Murdoch'un sahip olduğu News Corp, Wall Street Journal ve New York Post gibi önemli gazetelerin yanı sıra, İngiliz tabloidleri The Times of London ve The Sun gibi birçok medya kuruluşunu da bünyesinde barındırıyor. Murdoch ailesinin toplam net servetinin yaklaşık 20 milyar dolar civarında olduğu tahmin ediliyor.