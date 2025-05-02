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Rus Piyanist Alexander Malofeev, CSO'da Büyüleyici Bir Performans Sergiledi

Alexander Malofeev, Ankara'da CSO ile muhteşem bir konser verdi. Dinleyiciler büyülü anlara tanık oldu.

Yayın Tarihi: 02.05.2025 22:34
Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 22:34
Rus Piyanist Alexander Malofeev, CSO'da Büyüleyici Bir Performans Sergiledi

Rus Piyanist Alexander Malofeev, Ankara'da Dinleyicileri Büyüledi

Rus piyanist Alexander Malofeev, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) ile birlikte Ankara'da sahne aldı. Eivind Aadland şefliğinde gerçekleşen konser, DenizBank Konserleri kapsamında CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da düzenlendi.

Bir Müzik Festivali Gibi

Sanatseverlerin büyük ilgisini çeken konserde, Malofeev'in piyanoya olan güçlü hakimiyeti, ses dengesi ve müzikal nüansları dinleyicileri etkiledi. Konser, hem görsel hem de işitsel bir şölen sunarak katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Çarpıcı Bir İzleyici Kitlesi

Bu büyüleyici performansı izlemeye gelenler arasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel de yer aldı. Malofeev'in yeteneği ve orkestranın uyumu, izleyiciler tarafından sık sık alkışlarla karşılandı.

Eivind Aadland şefliğindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile Rus piyanist Malofeev...

Eivind Aadland şefliğindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile Rus piyanist Malofeev (fotoğrafta), DenizBank Konserleri kapsamında CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da konser verdi.

Eivind Aadland şefliğindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile Rus piyanist Malofeev...

Eivind Aadland şefliğindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile Rus piyanist Malofeev (fotoğrafta), DenizBank Konserleri kapsamında CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da konser verdi.

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