Rüstem Umerov Brüksel'de: Avrupa ile Ukrayna için Güvenlik Garantileri ve Barış Müzakereleri

Rüstem Umerov, Brüksel toplantısında Avrupa ülkeleri, AB ve NATO ile Cenevre/Florida müzakerelerindeki gelişmeleri ve Ukrayna için güvenlik garantilerini görüştü.

Yayın Tarihi: 04.12.2025 00:31
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 00:31
Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, Brüksel'de Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, Polonya ve Finlandiya'dan ulusal güvenlik danışmanlarıyla bir araya geldi. Toplantıya Avrupa Birliği (AB) ve NATO temsilcileri de katıldı.

Toplantı gündemi ve vurgular

Görüşmenin ana maddelerini Cenevre ve Florida’da gerçekleştirilen müzakerelerde kaydedilen ilerlemeler ile Ukrayna için etkili güvenlik garantilerinin oluşturulması konuları oluşturdu. Umerov, toplantının "Uzun saatler" sürdüğünü belirtti.

Umerov, yaptığı açıklamada: "Cenevre ve Florida’daki müzakereler konusunda, ayrıca diplomatik sürecin sonraki adımları hakkında meslektaşlarıma ayrıntılı bir güncelleme sundum. Hem barışın sağlanması hem de gelecekteki güvenlik mimarisinin şekillendirilmesi açısından Avrupa’nın bu sürecin aktif bir parçası olarak kalması önemlidir. Güvenlik garantilerine ayrıca odaklandık. Birlikte, Ukrayna ve tüm Avrupa’nın uzun vadeli güvenliği için gerçek ve etkili bir güvenlik garantileri çerçevesi geliştirmemiz gerekiyor".

Umerov, ayrıca "Ukrayna için adil ve kalıcı bir barışa ulaşmak için yakın çalışma ve pozisyonlarımızı koordine etmeyi sürdürme konusunda mutabık kaldık" ifadelerini kullandı.

ABD'nin barış planı ve diplomatik adımlar

ABD, iki hafta önce Ukrayna’ya 28 maddelik bir barış planı sundu. Plan, bazı çevrelerce "teslimiyet şartları" olarak tanımlandı. Daha sonra Ukrayna ve ABD heyetleri arasında Cenevre ve Florida’da müzakereler yapıldı ve diplomatlar planın son halini şekillendirdi.

ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Jared Kushner, 2 Aralık’ta Moskova’ya giderek Vladimir Putin ile görüştü; görüşmelerin ana konusu barış planının son versiyonuydu. Kremlin, Putin’in Amerikalı temsilcilerle "çok faydalı görüşmeler" yaptığını, ancak Ukrayna’daki savaşı sona erdirecek bir plan üzerinde herhangi bir uzlaşıya varılmadığını açıkladı.

