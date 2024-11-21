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Rusya, ABD'yi Ukrayna'daki Gerginliği Tırmandırmakla Suçladı

Kremlin, ABD ve İngiltere'nin füzelerinin Ukrayna'da kullanılmasının gerginliği artırdığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 14:27
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 14:27
Rusya, ABD'yi Ukrayna'daki Gerginliği Tırmandırmakla Suçladı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’nın Rusya topraklarında ABD ve İngiltere tarafından sağlanan uzun menzilli füzeleri kullanmaya başlamasını eleştirerek, bu durumu “gerginliği tırmandıran yeni bir unsur” olarak değerlendirdi. Peskov, başkent Moskova’da düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna’nın ABD menşeili Kara Taktik Füze Sistemleri (ATACMS) ve İngiltere menşeili Storm Shadow füzelerini kullanmasının, çatışmanın daha da derinleşmesine neden olduğunu belirtti.

Peskov, Joe Biden yönetimini, sorumsuz adımlar atmakla suçlayarak, “Bu çatışmanın ateşini körüklemeye devam ediyorlar” ifadesini kullandı. Ayrıca, mevcut ABD yönetiminin Ukrayna savaşının sona ermesini istemediğini ve bu durum üzerinde gerginliği artırmaktan başka bir ilgi taşımadığını aktardı. “Rusya'ya karşı savaşlarında Ukrayna'yı araç olarak kullanıyorlar” dedi.

Kremlin Sözcüsü, nükleer bir çatışma yaşanmaması için tüm ülkelerin sorumlu davranması gerektiğini vurguladı. Peskov, “Rusya'nın böyle bir çatışmanın önlenmesi için gösterdiği azami çabayı nükleer doktrinimiz çerçevesinde önemle vurguladık,” şeklinde ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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