Rusya'dan açıklama: Harkiv bölgesindeki Tabayivka Köyü'nü ele geçirdik

Rusya Savunma Bakanlığı, Tabayivka köyünü kontrol altına aldıklarını duyurdu. Bakanlık, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Rus askeri güçlerinin yaptığı operasyonlara dair bilgiler paylaştı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da "özel askeri operasyon" çerçevesinde yaptıkları faaliyetleri açıkladı. "Kupyansk yönünde Batı Kuvvetleri Grubuna bağlı birliklerin eylemleri sonucunda Harkiv bölgesindeki Tabayevka (Tabayivka) yerleşim birimi kurtarıldı." denilen açıklamada, Ukrayna ordusunun silah ve yakıt depolarının hedef alındığı, 34 İHA'nın da yok edildiği bildirildi.

Açıklamada, "Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 568 uçak, 265 helikopter, 11 bin 345 İHA, 456 hava savunma füze sistemi, 14 bin 817 tank ve zırhlı araç, 1211 çok namlulu roketatar, 7 bin 892 obüs ve havan topu ile 18 bin 7 özel askeri araç imha edildi." ifadesi kullanıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Tabayivka köyünde hakimiyet sağladıklarını açıkladı. Bakanlık, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Rus askeri güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonlara ilişkin bilgiler verdi.

UKRAYNA İHA'LARLA RUSYA'YA BASKI UYGULUYOR

Öte yandan Ukrayna'da saldırılarına hız kesmeden sürdürüyor. Ukrayna, Rusya'ya karşı İHA'larla yaptığı saldırılarda ısrarcı.

Ukrayna, insansız hava araçlarıyla (İHA) Rusya'ya karşı harekete geçiyor. Sadece havadan gözetleme yapmak yerine, Ukrayna seçtiği hedeflere de saldırılar gerçekleştiriyor. Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik drone saldırıları son zamanlarda yoğunlaştı. Ayrıca Kiev yönetimi, Batı'dan daha iyi hava savunma sistemleri edinmek istiyor.

Rus askerleri ve zırhlı araçları, sosyal medyada yayınlanan görüntülerde drone saldırılarına maruz kaldı. Saldırıların ardından tanklar patlayıp alev aldı. Ukrayna, Rusya'nın 24 Şubat 2022'de başlattığı savaş öncesinde drone birliklerine sahip değildi.