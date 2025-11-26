Rusya-Kırgızistan'ta Askeri-Teknik İş Birliği ve Stratejik Ortaklık

Putin ve Caparov Bişkek'te Bir Araya Geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov başkent Bişkek'teki Intımak Ordo Sarayı'nda bir araya geldi. Görüşmede her iki ülkenin bakanları ve üst düzey yetkilileri hazır bulundu.

Putin görüşmede, 'Ziyaret, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü Konseyi toplantısı arifesinde gerçekleşmektedir. Kırgızistan’ın örgüte dönem başkanlığı sırasında yaptığı büyük çalışmaları takdir ediyoruz. Rusya görevi devralıyor ve 2026’da örgüte başkanlık yapacak' ifadelerini kullandı.

Stratejik Ortaklık ve İkili İlişkiler

Rus lider, iki ülke arasındaki stratejik ortaklık ve müttefiklik ilişkilerinin dostluk, iş birliği ve karşılıklı saygı temelinde geliştiğini vurguladı. Putin, Caparov'a hitaben 'Sizinle devamlı temas halindeyiz. İkili iş birliğinin kilit konularını kontrol altında tutuyoruz. Bizim yıl sonunda Rusya’da Avrasya Yüksek Konseyi Toplantısı ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri liderlerinin geleneksel yılbaşı öncesi toplantısında görüşme fırsatı olacaktır' dedi.

Ticaret ve Yatırımlar

Putin, Kırgızistan’ın önemli bir ticari ve ekonomik ortağı olduklarını belirterek, geçen yıl ticaret hacminin yüzde 13,6 artarak rekor seviye olan 4,1 milyar dolar'a ulaştığını, bu yılın ocak-eylül aylarında ise yüzde 17 daha artış kaydedildiğini söyledi. Ayrıca şu anda tüm ödemelerin yaklaşık yüzde 97'sinin ulusal para birimiyle gerçekleştirildiğini ve karşılıklı ödemelerin düzenlenmesi için yeni seçenekler üzerinde çalışıldığını aktardı.

Yatırımlara değinen Putin, 'Yatırımlar da artıyor ve neredeyse 2 milyar dolar'a ulaştı. Kırgızistan’da bin 700 Rus sermayeli şirket faaliyet gösteriyor' ifadelerini kullandı.

Caparov: Rusya Stratejik Müttefik

Cumhurbaşkanı Caparov, iki ülke halkları arasındaki birlik ve kardeşlik bağlarına vurgu yaparak, 'Bugün Rusya, Kırgızistan için stratejik bir müttefik, güvenilir ortak ve iyi dost olmaya da devam ediyor. Ve elbette kardeş Rusya ile olan sağlam, çok yönlü ilişkilere her zaman yüksek değer veriyoruz' dedi.

Caparov, Rusya’nın istikrar ve uyum sergilediğini belirterek Putin’in liderlik niteliklerini takdir ettiğini ifade etti. Ayrıca Rusya’nın altyapı, enerji, sanayi ve insani inisiyatiflere verdiği desteği övdü ve 2025 yılında Kırgızistan’daki Rus şirket sayısının bin 800’e çıktığını, bunun birkaç yıl öncesine göre üç kat arttığını kaydetti.

İmzalar: Ortak Bildiri ve İş Birliği Anlaşmaları

Görüşme sonunda Putin ve Caparov tarafından müttefiklik ve stratejik ortaklık ilişkilerini derinleştirmeye yönelik bir ortak bildiri imzalandı. Bakanlar ve diğer yetkililer tarafından ise eğitim, sağlık, göç, ekonomi ve askeri-teknik alanlarda iş birliğini güçlendirmeye yönelik anlaşmalar paraflandı.

Toplantı, iki ülke arasındaki çok yönlü ilişkilerin pekiştirilmesi ve ortak projelerin ilerletilmesi yönünde önemli bir adım olarak değerlendirildi.

