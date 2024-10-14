Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov Çin'e Resmi Ziyarette Bulundu

Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov'un Pekin Ziyareti

Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, resmi bir ziyaret gerçekleştirmek üzere Çin'e ulaştı. Bu ziyaret, Rusya Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklama ile duyuruldu.

Törenle Karşılandığı Anlar

Çin Savunma Bakanı Dong Cün tarafından törenle karşılanan Belousov, ziyaret sırasında Çin'in askeri ve siyasi yetkilileri ile önemli görüşmelere başlayacak.

İki Ülke Arasındaki Stratejik İşbirliği

ABD ile artan jeopolitik rekabet ortamında, Çin, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Batı’nın baskısıyla karşı karşıya kalan Rusya ile daha yakın ilişkiler kurma yönünde bir politika izlemektedir. Pekin ve Moskova, ikili ilişkilerini "yeni dönemde kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığı" şeklinde tanımlamaktadır.

Küresel Politikada İşbirliği

Bu iki ülke, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olarak, ABD ve Batılı müttefiklerine karşı çoğu zaman benzer politikalar izlemektedir. Ayrıca, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve BRICS gibi çok taraflı platformlarda da işbirliklerini devam ettirmektedir.