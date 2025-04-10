Rusya ve ABD Heyetleri İstanbul'da İkinci Görüşmesini Gerçekleştirdi

ABD ve Rusya heyetleri, büyükelçilik faaliyetlerini görüşmek üzere İstanbul'da ikinci kez bir araya geldi. Bu önemli görüşme, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin istikrara kavuşturulması açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Görüşme kapsamında, ABD heyeti saat 09.45'te Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu’na ulaştı. Rusya’nın Washington Büyükelçisi Aleksandr Darçiyev ve ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Rusya ve Orta Avrupa’dan sorumlu Müsteşar Yardımcısı Sonata Coulter görüşmeye başkanlık etti.

Görüşme, Türk ve yabancı medya tarafından yoğun ilgi ile takip edildi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, İstanbul’da gerçekleştirilen bu görüşmenin sadece “büyükelçilik operasyonlarına” odaklanacağını, Ukrayna’nın güvenliği veya başka siyasi konuların gündemde yer almayacağını vurguladı.

Bruce, "ABD ve Rus heyetleri, ikili misyonlarımızın operasyonlarını daha da istikrara kavuşturmak için ilerleme kaydetmeye çalışmak üzere 10 Nisan'da, İstanbul'da ikinci kez bir araya gelecek" diye ifade etti.

Rusya ve ABD heyetleri daha önce, 18 Şubat’ta Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da bir araya gelmiş ve ikili ilişkilerin yeniden tesis edilmesi ile Ukrayna’daki savaşa son verilmesi gibi önemli konuları ele almıştı. Ayrıca, bu iki ülke İstanbul’daki ilk görüşmeyi ise 27 Şubat’da ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu rezidansında gerçekleştirmişti. Bu görüşme Arnavutköy’de yaklaşık 6,5 saat sürmüştü.

Türkiye, her iki ülke arasında barışa katkı sağlama ve bu önemli görüşmelere ev sahipliği yapma konusundaki kararlılığını sürdürüyor.

ABD ve Rusya heyetleri, büyükelçilik faaliyetlerini görüşmek üzere İstanbul'da ikinci kez bir araya geldi. ABD ile Rusya arasında büyükelçilik faaliyetlerine ilişkin konuların ele alınacağı görüşme kapsamında, ABD heyeti saat 09.45'te Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu’na ulaştı.

ABD ve Rusya heyetleri, büyükelçilik faaliyetlerini görüşmek üzere İstanbul'da ikinci kez bir araya geldi. ABD ile Rusya arasında büyükelçilik faaliyetlerine ilişkin konuların ele alınacağı görüşme kapsamında, ABD heyeti saat 09.45'te Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu’na ulaştı.