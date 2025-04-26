Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan: 'Çalmadık kapı, dokunmadık gönül bırakmayacağız'

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'dan Köklü İletişim Vurgusu

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Eskişehir'de düzenlenen 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Arıkan, bu süreçte çalmadık kapı, dokunmadık gönül bırakmayacaklarını vurgulayarak, insanlara ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti.

Yeni Bir Başlangıç İçin Adımlar

Odunpazarı ilçesindeki Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kongrede, teşkilat çalışmalarının yeni bir başlangıç aşamasına geçeceğine değinen Arıkan, mahalle teşkilatlarının oluşturulması ve sahada etkin çalışmaların artırılması için kararlı adımlar atacaklarını belirtti.

Arıkan, sözlerini şöyle sürdürdü: "İnsanlarımızı dinleyeceğiz, anlayacağız. Dertleriyle hemhal olacağız. Görüşü ne olursa olsun sabırlı olacağız. Yapıcı dilden asla vazgeçmeyeceğiz. Umudumuzu hiç yitirmeyeceğiz. Heyecanımızı bir an olsun kaybetmeyeceğiz." Bu söylemlerinin arkasında sonuna kadar duracağının sözünü de verdi.

İl Başkanı Fesih Bingöl Yeniden Seçildi

Kongrede, mevcut İl Başkanı Fesih Bingöl yeniden seçilerek güven tazeledi. Programda ayrıca, İYİ Parti Eskişehir İl Başkanı Serdar Ulucan, Yeniden Refah Partisi Eskişehir İl Başkanı Faruk Güler, ve DEVA Partisi Eskişehir İl Başkanı Resul Ertürk gibi önemli isimler de katılımcılar arasında yer aldı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin Odunpazarı ilçesindeki Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde düzenlenen 8. Olağan İl Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı.