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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Olumsuz Hava Koşulları Uçuşları Etkiliyor

İstanbul'da beklenen kötü hava şartları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın bazı uçuşlar iptal edilecek.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 17:15
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 17:15
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Olumsuz Hava Koşulları Uçuşları Etkiliyor

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Uçuş İptalleri!

İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın, saat 15.00'e kadar yapılması planlanan uçuşların bir kısmı gerçekleştirilemeyecek.

Havaalanı Açıklaması

Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan Otoritesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ’den yapılan resmi açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "Beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararıyla, yarın saat 15.00'e kadar olan uçuşların yüzde 10'u iptal edilecektir."

Yolculara Öneriler

Açıklamanın devamında, yolcuların uçuşlarıyla ilgili son durumu öğrenebilmesi için, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerini takip etmeleri gerektiği vurgulandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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