Şadi Özdemir Koza Kütüphane'de finaller öncesi öğrencilere moral verdi

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Koza Kütüphane'de finallere hazırlanan üniversite öğrencileriyle buluşup talepleri dinledi ve destekleri değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 16.01.2026 14:15
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 14:15
Şadi Özdemir Koza Kütüphane'de finaller öncesi öğrencilere moral verdi

Şadi Özdemir Koza Kütüphane'de finaller öncesi öğrencilere moral verdi

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, sınav dönemlerinde 24 saat hizmet veren Koza Kütüphane'de finallere hazırlanan üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Kütüphanede ders çalışan gençlerle sohbet eden Başkan Özdemir, sınav dönemine ilişkin ihtiyaç ve önerileri dinledi.

Gençlerin taleplerini not alan Başkan Özdemir, üniversite öğrencilerine yönelik hizmetleri geliştirmeye devam ettiklerini vurguladı. Nilüfer Belediyesi’nin öğrenci yaşamını kolaylaştıran projelerini hatırlatan Özdemir, öğrencilerin yoğun olarak yaşadığı Görükle Mahallesi'nde hayata geçirilen Nilbel Kafe ve Nilüfer Kent Lokantası ile uygun fiyatlı ve sağlıklı beslenme imkânı sunduklarını; aynı zamanda güvenli sosyalleşme alanları oluşturduklarını belirtti.

"Daha önce 7 gün 24 saat açık olmayı denedik. Ancak ihtiyaç olmadığı dönemlerde gece saatlerinde çok sınırlı kullanım olduğunu gördük. Bu durum kamu kaynağı açısından da dikkatle değerlendirilmesi gereken bir konu. Sizlerden net bir ihtiyaç gelirse, buna göre yeniden düzenleme yapabiliriz. Amacımız sizler için sağlıklı ve verimli ders çalışma ortamları oluşturmak. Mimarlık gibi proje ağırlıklı bölümlerde okuyan öğrencilerimizin ihtiyaçlarına yönelik farklı çözümler üzerinde de çalışıyoruz. Sizler bizim için kıymetlisiniz."

Ziyaretin sonunda Başkan Özdemir, öğrencilere çorba ikramında bulundu. Öğrenciler, Koza Kütüphane’nin sunduğu imkanlardan memnuniyetlerini dile getirerek ikramın kendileri için önemli bir destek olduğunu ifade etti.

Üniversite öğrencileri için destekler

Nilüfer Belediyesi'nin öğrencilere sağladığı destekler arasında şunlar bulunuyor:

- Hafta içi sabahları 08.00-10.00 saatleri arasında BursaRay Üniversite Durağı ile kampüs içindeki KYK Öğrenci Yurdu önünde ücretsiz çorba ikramı.

- Görükle'de bulunan Nilüfer Gençlik Evi, öğrencilere ders çalışma alanları sağlıyor.

- Koza Kütüphane, vize, bütünleme ve final dönemlerinde 24 saat hizmet veriyor.

- Üniversite öğrencilerine ikinci el kıyafet ve eşya desteği sunuluyor; Görükle'deki NilPak Çamaşırevi'nde öğrencilere ücretsiz çamaşır yıkama imkânı sağlanıyor.

- Ayrıca Bursa’da okuyan ve Nilüfer’de ikamet eden 2 bin üniversite öğrencisine ulaşım desteği veriliyor.

NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANI ŞADİ ÖZDEMİR, SINAV DÖNEMLERİNDE 24 SAAT HİZMET VEREN KOZA KÜTÜPHANE’DE...

NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANI ŞADİ ÖZDEMİR, SINAV DÖNEMLERİNDE 24 SAAT HİZMET VEREN KOZA KÜTÜPHANE’DE FİNALLERE HAZIRLANAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ. KÜTÜPHANEDE DERS ÇALIŞAN GENÇLERLE SOHBET EDEN BAŞKAN ŞADİ ÖZDEMİR, SINAV DÖNEMİNE İLİŞKİN İHTİYAÇ VE ÖNERİLERİ DİNLEDİ. GÖKÇİN ÖDÜL-BURSA/İHA

NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANI ŞADİ ÖZDEMİR, SINAV DÖNEMLERİNDE 24 SAAT HİZMET VEREN KOZA KÜTÜPHANE’DE...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Afyonkarahisar'da 143 Bin Öğrenci Karnelerini Alıp Yarıyıl Tatiline Çıktı
2
Sinop’ta yaban domuzu yakalayan vatandaşa 14 bin 911 lira ceza
3
Afyonkarahisar'da Isıl İşlem Fırınlarına ISPM-15 Denetimi
4
Söğüt-Bozüyük Kara Yolu 2026 Yatırım Programına Alındı
5
Şadi Özdemir Koza Kütüphane'de finaller öncesi öğrencilere moral verdi
6
Semih Balaban 2025'i Değerlendirdi: Yunusemre'nin 2026 Vizyonu
7
Afyonkarahisar'da Genç Ar-Ge İstişare Toplantısı: Öğrencilerden Proje Önerileri

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları