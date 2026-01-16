Şadi Özdemir Koza Kütüphane'de finaller öncesi öğrencilere moral verdi

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, sınav dönemlerinde 24 saat hizmet veren Koza Kütüphane'de finallere hazırlanan üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Kütüphanede ders çalışan gençlerle sohbet eden Başkan Özdemir, sınav dönemine ilişkin ihtiyaç ve önerileri dinledi.

Gençlerin taleplerini not alan Başkan Özdemir, üniversite öğrencilerine yönelik hizmetleri geliştirmeye devam ettiklerini vurguladı. Nilüfer Belediyesi’nin öğrenci yaşamını kolaylaştıran projelerini hatırlatan Özdemir, öğrencilerin yoğun olarak yaşadığı Görükle Mahallesi'nde hayata geçirilen Nilbel Kafe ve Nilüfer Kent Lokantası ile uygun fiyatlı ve sağlıklı beslenme imkânı sunduklarını; aynı zamanda güvenli sosyalleşme alanları oluşturduklarını belirtti.

"Daha önce 7 gün 24 saat açık olmayı denedik. Ancak ihtiyaç olmadığı dönemlerde gece saatlerinde çok sınırlı kullanım olduğunu gördük. Bu durum kamu kaynağı açısından da dikkatle değerlendirilmesi gereken bir konu. Sizlerden net bir ihtiyaç gelirse, buna göre yeniden düzenleme yapabiliriz. Amacımız sizler için sağlıklı ve verimli ders çalışma ortamları oluşturmak. Mimarlık gibi proje ağırlıklı bölümlerde okuyan öğrencilerimizin ihtiyaçlarına yönelik farklı çözümler üzerinde de çalışıyoruz. Sizler bizim için kıymetlisiniz."

Ziyaretin sonunda Başkan Özdemir, öğrencilere çorba ikramında bulundu. Öğrenciler, Koza Kütüphane’nin sunduğu imkanlardan memnuniyetlerini dile getirerek ikramın kendileri için önemli bir destek olduğunu ifade etti.

Üniversite öğrencileri için destekler

Nilüfer Belediyesi'nin öğrencilere sağladığı destekler arasında şunlar bulunuyor:

- Hafta içi sabahları 08.00-10.00 saatleri arasında BursaRay Üniversite Durağı ile kampüs içindeki KYK Öğrenci Yurdu önünde ücretsiz çorba ikramı.

- Görükle'de bulunan Nilüfer Gençlik Evi, öğrencilere ders çalışma alanları sağlıyor.

- Koza Kütüphane, vize, bütünleme ve final dönemlerinde 24 saat hizmet veriyor.

- Üniversite öğrencilerine ikinci el kıyafet ve eşya desteği sunuluyor; Görükle'deki NilPak Çamaşırevi'nde öğrencilere ücretsiz çamaşır yıkama imkânı sağlanıyor.

- Ayrıca Bursa’da okuyan ve Nilüfer’de ikamet eden 2 bin üniversite öğrencisine ulaşım desteği veriliyor.

