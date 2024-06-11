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Sağlık Bakanı Koca, ambulansın önünün kesilmesine tepki gösterdi! İşte olayın detayları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Kadıköy’de hasta taşıyan bir ambulansın önünün kesilmesi olayına dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 11.06.2024 15:42
Güncelleme Tarihi: 11.06.2024 15:42
Sağlık Bakanı Koca, ambulansın önünün kesilmesine tepki gösterdi! İşte olayın detayları

Bakan Koca'dan hasta taşıyan ambulansın önünün kesilmesine dair açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla, İstanbul Kadıköy’de hasta taşıyan bir ambulansın önünün kesilmesi olayına dikkat çekti. Bakan Koca’nın paylaşımında, “İstanbul Kadıköy’de ambulansla hasta taşıyan arkadaşlarımız akılalmaz bir olay yaşadı. Bir motosikletteki iki şahıs ambulansa yol vermemekte direttiler. Hastayı görmek istediler. Sonunda gördüler. İzleyin, bu iki şahısta insanlık göremeyeceksiniz. Yasa peşlerinde” ifadelerini kullandı.

Bu olay, hasta taşıyan ambulansların önünün kesilmesi ve sağlık çalışanlarının zor durumda bırakılması konusunda toplumda farkındalık yaratmayı hedefliyor. Bakan Koca’nın paylaşımında, olaya ilişkin görüntüler de yer aldı, bu da olayın ciddiyetini gözler önüne seriyor.

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