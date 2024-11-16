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Sağlık Çalışanları Anıtkabir'de Gazze İçin Tıbbi Koridor Talep Etti

Ankara'da sağlık çalışanları, Gazze'ye tıbbi koridor açılması istemiyle yürüyüş düzenledi. Yürüyüşte çeşitli mesajlar verildi ve beyaz önlükler çıkarıldı.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 17:20
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 17:47
Sağlık Çalışanları Anıtkabir'de Gazze İçin Tıbbi Koridor Talep Etti

Ankara'da Tıbbi Koridor Yürüyüşü

Uluslararası Sağlık İnisiyatifi'nin organize ettiği yürüyüş, Gazze'ye tıbbi koridor açılması talebiyle düzenlendi. Ankara’da sağlık çalışanları, Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) desteğiyle, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nden Etlik Şehir Hastanesi önüne kadar gitti.

Slogansız Geçmedi

Yürüyüş boyunca, katılımcılar “Seyirci değiliz, sağlıkçıyız”, “Soykırıma sessiz kalmayacağız” ve “Gazze'ye tıbbi koridor” gibi sloganlar attı. Ayrıca ellerinde taşıdıkları pankartlar ile “Gazze'de insanlar değil, insanlık katlediliyor” mesajını vurguladılar.

Uluslararası Camia Tek Ses Olmalı

Yürüyüş sırasında bir basın açıklaması yapan Uluslararası Sağlık İnisiyatifi üyesi doktor Hüseyin Durmaz, Gazze'deki duruma dikkat çekerek, müdahale etmenin yalnızca bir tercih değil, yasal ve ahlaki bir yükümlülük olduğunu vurguladı. Durmaz, “Gazze özel oturumu düzenlensin ve oraya insani yardım koalisyonu kurulsun” şeklinde çağrıda bulundu.

Gazze Sağlıkçılarından Acil Yardım Çağrısı

Yürüyüşe Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü doktor Munir el-Burş da video bağlantısıyla katıldı. Burş, sağlıkçılar olarak topraklarını terk etmeyeceklerini ifade ederek, “Yaşanan soykırımda sağlıkçılar tutuklandı ve işkence altında şehit edildi” dedi. Bu nedenle somut adımlar atılması gerektiğinin altını çizdi.

Yürüyüş, okunan şiirler ve dualarla sona erdi. Katılımcılar, Gazze'ye yönelik tıbbi yardım çağrısının önemine dikkat çekmek için beyaz önlüklerini çıkardı ve bu eylemi, taleplerinin ciddiyetinin bir simgesi olarak gösterdiler.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Ankara'da bazı sağlık çalışanları, Gazze'ye "tıbbi koridor" açılması talebiyle yürüyüş yaptı....

Ankara'da bazı sağlık çalışanları, Gazze'ye "tıbbi koridor" açılması talebiyle yürüyüş yaptı. Uluslararası Sağlık İnisiyatifince düzenlenen, Ankara Filistin Dayanışma Platformunun (ANFİDAP) destek verdiği programda, çeşitli şehirlerden gelen sağlık çalışanları, Ankara İl Sağlık Müdürlüğünden Etlik Şehir Hastanesi önüne yürüdü.

Ankara'da bazı sağlık çalışanları, Gazze'ye "tıbbi koridor" açılması talebiyle yürüyüş yaptı....

Ankara'da bazı sağlık çalışanları, Gazze'ye "tıbbi koridor" açılması talebiyle yürüyüş yaptı. Uluslararası Sağlık İnisiyatifince düzenlenen, Ankara Filistin Dayanışma Platformunun (ANFİDAP) destek verdiği programda, çeşitli şehirlerden gelen sağlık çalışanları, Ankara İl Sağlık Müdürlüğünden Etlik Şehir Hastanesi önüne yürüdü.

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